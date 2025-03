En qué consiste la “política del garrote”: aplicada por Donald Trump a través de los aranceles

La guerra comercial declarada por Donald Trump a través de sus medidas arancelarias continúa en la agenda económica a nivel global y se le trató de encontrar explicación a través de una gestión establecida como “política del garrote”. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el analista internacional, Eduardo Martínez.

Eduardo Martínez explicó que Donald Trump emplea la "política del garrote" en la diplomacia comercial: "Pido 100 de manera abusiva o prepotente para al menos obtener 20 o 30". Esta estrategia se materializó en la aplicación de aranceles, primero a vecinos como Canadá y México, y luego a nivel global.

China fue un objetivo principal de estas medidas, también vinculadas a la lucha contra el fentanilo. "Trump culpa a China, Canadá y México de contribuir al problema del fentanilo en Estados Unidos", señaló Martínez.

El impacto de la guerra comercial en Argentina

Argentina no fue exceptuada de los aranceles, lo que afectó directamente a empresas clave. "Aluar exporta el 62% de su producción de aluminio, y China el 46% de la suya. Esto va más allá de una guerra comercial", advirtió el entrevistado.

La posibilidad de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Argentina se ve lejana. "En la primera administración de Trump, impuso aranceles y después hizo excepciones, como con Bolsonaro en Brasil. Pero por ahora, no hay indicios de que haga lo mismo con Argentina", agregó.

Se complica un acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos

Martínez describió la relación entre Trump y Argentina como "histérica" y contradictoria: "Trump se saca fotos con el Presidente, lo recibe con honores, pero eso no cambia nada. No nos sirve la foto de casamiento, lo que importa es lo concreto". Además, la posibilidad de un acuerdo está bloqueada por el Mercosur. "Trump no quiere tratar con el Mercosur porque Brasil, Uruguay y Paraguay no le son amigables", explicó.

Sobre la economía estadounidense bajo la gestión de Donald Trump, el analista internacional fue cauteloso: "Hay incertidumbre. Se transmite la imagen de un líder fuerte, pero la bolsa ha tenido vaivenes y la economía no está creciendo como se esperaba". También destacó los problemas de endeudamiento del gobierno estadounidense: "El Congreso estuvo a punto de no autorizar más deuda, lo que podría haber llevado a un default".