El economista israelo-brasileño Ilan Goldfajn, fue elegido como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reemplazar a Mauricio Claver-Carone, el primer estadounidense en dirigirlo, que fue destituido por violaciones de ética.

Su elección se dio luego de un acuerdo entre Estados Unidos, Brasil, Canadá y la Argentina, que retiró la candidatura de Cecilia Todesca Bocco. Nacido en 1966 en el seno de una familia judía, en Haifa, Golldfajn tuvo parte de su formación en Brasil y se graduó como economista en la Universidad Federal de Río de Janeiro.

BID: el gobierno argentino vota por el candidato de Brasil y se queda con dos lugares claves

Posteriormente, obtuvo un máster en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, de la que más tarde se convertiría en profesor, y se doctoró en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entre 2016 y 2019, fue presidente del Banco Central de Brasil y economista-jefe de la institución financiera Itaú Unibanco.

En 2017, fue elegido Banquero Central del Año por la revista The Banker, y el año siguiente fue nombrado Mejor Banquero Central por la revista Global Finance. Actuó en el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 1996 y 1999 y es un "viejo conocido" de la Argentina ya que tuvo un rol fundamental para cerrar técnicamente el acuerdo entre el país y el organismo financiero.

Godlfajn se desempeña actualmente como jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y había sido propuesto por el presidente brasileño Jair Bolsonaro para el BID por su carácter “no ideológico ni partidario”. “Se necesita un líder que no sea ideológico que sea alguien que no discuta cuestiones que no sean de fondo”, había dicho el mandatario saliente.

La escandalosa destitución de Claver-Carone había hecho más probable que el próximo candidato proviniera de América Latina. Aun así, el economista nacido en Israel estará bajo presión para trabajar en estrecha colaboración con China, Estados Unidos y Europa dado que todos son miembros y pueden buscar ejercer influencia desde lejos.

Por primera vez, el BID será presidido por un brasileño

Según trascendió en un comunicado del BID, Goldfajn prevé centrarse en combatir la pobreza y el cambio climático con una crisis económica mundial como telón de fondo. "Como presidente, supervisará las operaciones y administración del banco, que trabaja con el sector público de América Latina y el Caribe", agregaron.

Tras conocerse su designación, el economista expresó: "Seré el presidente del BID en toda su diversidad, seré el presidente de los países de altos, medios y bajos ingresos", de los regionales y no regionales, del Sur, de Centroamérica, de Norteamérica y del Caribe.

"El próximo presidente va a tener que enfrentar un BID que tiene la moral baja, con muchos conflictos, mucho más ideológico, que necesita reenergizarse" pero "esto es tanto un desafío como una oportunidad", añadió quien también estará a cargo de los directorios ejecutivos del BID y de BID Invest.

También dijo que quiere convertir al BID en la "institución multilateral más importante de la región" y considera esencial que el presidente sea "independiente, no partidario". Por otro lado, el ministerio de Economía de Brasil indicó que "por primera vez en la historia, el BID será presidido por un brasileño", elegido con el 80% de los votos.

Argentina retiró la candidatura de Todesca

La economista argentina Cecilia Todesca Bocco.

La Argentina optó por retirar la candidatura de Cecilia Todesca Bocco en el camino a la elección por la titularidad del Banco Interamericano de Desarrollo, pero participará de la conducción del organismo.

Luego de una extensa jornada de negociaciones, el Gobierno logró un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, Canadá y Brasil y obtendrá la vicepresidencia de Sectores y Conocimiento; la Gerencia de Infraestructura y Energía, y liderará el nuevo Instituto de Género e Igualdad.

Es que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no cumplió con su promesa de bajar el candidato y apoyar a la Argentina de presentar uno en la carrera como le supo transmitir al presidente Alberto Fernández, y tampoco Luiz Inació Lula da Silva rechazó Godlfjan como esperaba el Gobierno.

