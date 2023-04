El próximo martes 11 de abril la dirigencia de la Federación Agraria Argentina, junto a productores del agro, llegará a Buenos Aires para expresar "la extrema situación que atraviesa el sector y pedir un salvataje extraordinario y urgente".

La mala calidad de algunos lotes de soja por la extrema sequía ha llevado a los productores a directamente abandonar los cultivos, dejando de invertir en pagar los seguros o hacer las labores correspondientes.

Incluso explican que ya no les conviene ni siquiera ingresar las máquinas para levantar la cosecha porque no podrían compensar sus ingresos por la mala calidad de grano. Además, puede que la industria reciba granos de menor calidad, sin embargo también se les aplican penalizaciones por no dar con los niveles de calidad requeridos.

Otro efecto negativo de la sequía: luego de 25 años argentina perdería un puesto clave

Más allá de la foto de hoy, esperan que se profundice porque la rueda sigue girando. Al no ingresar dinero tras la trilla, los productores no sólo quedan con deudas de la siembra pasada, sino que tienen por delante la nueva campaña de trigo, para la cual necesitarán financiamiento.

Y sobre llovido... hoy se anuncia un nuevo dólar agro. Y las entidades no se muestran muy felices con la medida.

La Federación Agraria Argentina volvió a expresar su férrea oposición a la medida. "Lo dijimos mil veces, y lo reiteramos una más, porque parece que el interlocutor no lo entiende (¿o sí, y sigue eligiendo castigarnos?)", argumentaron desde la entidad que dirige Carlos Achetoni.

"Se trata de una medida que nos afecta a todos los productores, en especial a los pequeños y medianos, que nos impacta de lleno en la línea de flotación, en medio de los tremendos efectos de diversas inclemencias climáticas (sequía histórica, granizadas y heladas) que no sólo no pudimos resolver aún, sino que todavía no se efectivizó casi ninguna de las medidas de apoyo que anunció (y también más de una vez) el gobierno", reprocharon.

La sequía golpeó al campo y la economía argentina.

¿Qué pasa con el dólar soja?

El ministro Sergio Massa presentará el nuevo dólar agro en la tarde de este miércoles 5 de abril, en busca de conseguir dólares para engrosar las reservas.

El nuevo tipo de cambio diferencial será cercano a los $300 por dólar. En el caso de las exportaciones de soja, la vigencia del dólar especial será del 8 de abril al 24 de mayo (45 días). Para más de diez economías regionales, la vigencia se extendería hasta el 7 de julio de 2023 (90 días).

Según las estimaciones oficiales, restan más de 7 millones de toneladas de soja por comercializar de las campañas pasadas, equivalente a poco más de 4.000 millones de dólares.

Desde Federación Agraria fueron categóricos al referirse a “una nueva edición del dólar soja”. "Nosotros preferimos denominar “otro episodio de una perversa saga de terror”, aseguraron y lo consideraron una "equivocación imperdonable".

"Dólar agro": soja con plazo, Precios Justos, garantía de empleos y sanciones por no liquidar

"Se trata de una medida que nos afecta a todos los productores, en especial a los pequeños y medianos", sostuvieron. Y agregaron en un comunicado oficial: "No sólo no tenemos dólares ni producción para vender para beneficiarnos", y agregaron que esta medida distorsionaría todo el escenario en el que apenas "sobreviven quienes producen".

¿Por qué le dicen no al dólar soja? Porque "provocaría subas en los arriendos, en los precios de los alimentos y fertilizantes. Complicaría así a pequeños ganaderos, tamberos, agricultores tradicionales, agricultores familiares, y a todos los productores de las economías regionales".

Las entidades no se muestran contentas con el nuevo dólar agro, porque generará "nuevas distorsiones".

Desde la Sociedad Rural Argentina, el presidente Nicolás Pino también se refirió a la medida que tildó de una "necesidad de Sergio Massa". "Va a generar distorsiones en los precios, como generó el `dólar soja`, porque cuando uno quiere intervenir los mercados provoca este tipo de cosas: incertidumbre y desconcierto", precisó.

Bases Federadas, un desprendimiento que agrupa a algunos productores que pertenecían a FAA, tampoco se mostró en línea con la propuesta. "Siempre sostuvimos que para los pequeños y mediano productores la solución no es la devaluación del tipo de cambio, ni el dólar soja", sostuvieron.

Y agregaron: "Esto muchas veces agrava nuestro problemas porque encarece los arrendamientos, aumenta los alimentos de nuestros animales, aumenta nuestros insumos y sobre todo restringe el mercado interno del cuál dependemos".

Las entidades esperan conocer la letra chica de la medida antes de opinar en mayor profundidad. En las próximas horas, seguramente habrá más novedades.

