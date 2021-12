Embajador holandés en Argentina: "El cepo no funciona bien para inversores de afuera"

Roel Nieuwenkamp, embajador de Países Bajos en Argentina, declaró que “falta un clima de inversión” en el país. En una entrevista para el canal TN, el funcionario enumeró algunas de las decisiones políticas-económicas que tomaron los gobiernos argentinos y que no alientan a los inversores extranjeros.

En ese sentido, Nieuwenkamp destacó el cepo como el principal factor desalentador. “El cepo no funciona bien para inversores de afuera. Porque es casi imposible poner un dólar in y no un dólar out. No funciona. Los inversores de Países Bajos me dijeron ‘con cepo, no vamos a invertir’, declaró. Asimismo, agregó que "hay diferentes reglas que no son tan claras como el control de precios”.

Cristiano Rattazzi: "El Estado crea limosna, no crea inversiones"

Por otro lado, se refirió a los diferentes tipos de cambio que hay en Argentina y recalcó que "es complicado explicarle a las empresas que hay 15 tipos de cambio del dólar. Además, dijo que "tenemos que explorar un acuerdo con el FMI y con el Club de París para estimular un clima de inversión".

Incluso, Nieuwenkamp indicó que con la situación actual que se vive en Argentina no solo se dificulta la llegada de inversiones sino las relaciones comerciales." Por ejemplo con un riesgo país tan alto es casi imposible conseguir un seguro de exportación. Nuestra agencia de crédito de exportación cree que es necesario un acuerdo con el FMI y una baja sustancial del riesgo país’, aseveró.

En cuanto a las relaciones bilaterales entre los países, el embajador respondió que "están muy bien y las relaciones comerciales son muy importantes". "El puerto de Róterdam es de los más importantes en el mundo para exportar soja, trigo, limones, de todo y en la Argentina tenemos un rol importante con empresas muy grandes", añadió.

El Gobierno negó que se analice un financiamiento ruso-saudí, aunque se negocian inversiones

Incluso, estimó favorable profundizar la cooperación en materia de energía sustentable. "En la cuestión del hidrógeno verde, el sol o el viento la Argentina tiene todo. Falta un clima de inversión. Veo oportunidades muy grandes en energía sustentable, en un mediano plazo puede ser muy interesante para nosotros", puntualizó.

Países Bajos es uno de los grandes inversores históricos en Argentina. De hecho, unas 40 empresas de origen neerlandés tienen operaciones en el país. Hasta la irrupción de China en la escena internacional, este pequeño país Europeo ocupaba los primeros puestos entre los destinos de exportación de productos argentinos.

RM