El comercio con Brasil cayó 55% en mayo, el valor más bajo en 16 años

En medio de medidas de aislamiento y caída de la actividad en la región, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil totalizó US$ 846 millones en mayo, un 55,6% menos que en el mismo mes del año anterior, cuando alcanzó US$ 1.905 millones. Se trata del menor intercambio en 16 años. El último dato de esa magnitud se remonta a enero de 2004.

Los datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, marcan 21 meses consecutivos de bajas interanuales, según analizaron los economistas de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Tanto de las exportaciones argentinas hacia Brasil como de las importaciones desde aquel destino, con caídas superiores al 50%, que sumaron US$ 397 millones y US$ 449 millones, respectivamente.

La Argentina volvió a tener déficit en la balanza comercial bilateral, de US$ 52 millones en mayo, luego de dos meses consecutivos de superávit. En abril había sido de US$ 62 millones.

Preocupa la pérdida de terreno del peso frente al real

La baja en la producción y caída de ventas en el sector automotriz impacta de lleno, aunque se suman otros sectores. La merma en las exportaciones argentinas correspondió a vehículos de carga, vehículos automotores de pasajeros, autopartes y malta entera, mientras que la baja en las importaciones se centró principalmente por vehículos automotores de pasajeros, autopartes, minerales de hierro y vehículos de carga.

En relación a los destinos, Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 2.539 millones), Estados Unidos (US$ 1.555 millones) y Alemania (US$ 613 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó cuarta, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 7.239 millones), Estados Unidos (US$ 1.579 millones) y Países Bajos (US$ 821 millones).

AFIP permitirá a pymes exportadoras postergar el pago de retenciones

"Respecto al acumulado del año, en el período enero – mayo, el flujo de comercio entre ambas economías retrocedió un 27,7% i.a. alcanzando US$ 6.353 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió el signo, exhibiendo un leve déficit de US$ 6 millones frente al superávit de US$ 171 millones en el mismo período de 2019", indicó el análisis de la CAC. Este desempeño responde al descenso de las exportaciones argentinas hacia Brasil (29,1%), que superaron la baja de las importaciones de Argentina desde Brasil (26,2%) en dicho período.

Perspectivas. El PBI brasileño podría caer un 6,25% este año, impactado por la pandemia del coronavirus, según la última previsión del mercado financiero divulgada este lunes. Esta es la decimosexta caída consecutiva del indicador, elaborado por el Banco Central de Brasil y que la semana pasada señalaba una recesión del 5,89% para este año.

Diferencias en el sector privado por las negociaciones del Mercosur

Las exportaciones de Brasil al mundo cayeron un 13,2% interanual en mayo, al pasar de US$ 20.661 millones en 2019 a US$ 17.940 millones en 2020. Por su parte, las importaciones totales descendieron un 10,5% respecto a las registradas hace un año (US$ 14.968 millones en 2019 vs. US$ 13.392 millones este año). En cinco meses, el resultado comercial fue superavitario, por cuarto mes consecutivo, en US$ 4.548 millones, un 20,1% inferior al valor de mayo de 2019.

El Producto Bruto Interno (PBI) de Brasil se contrajo un 0,3% interanual en el primer trimestre del año, aunque en la comparación con el trimestre anterior, la economía sufrió un del 1,5%. "En este contexto, se advierte que en los próximos meses la actividad se resentirá aún más debido a las medidas implementadas para mitigar los efectos del Coronavirus", señalaron desde la Cámara de Comercio.

