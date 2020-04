por Patricia Valli

La recesión global asociada a la pandemia del coronavirus puede hacer que se pierda hasta un tercio del comercio mundial, según las estimaciones que presentó la Organización Mundial de Comercio (OMC) por videoconferencia desde Ginebra.

"En el escenario más positivo, con menor impacto de la recesión, la caída puede ser del 13%. Pero si las cosas se hacen mal, si no hay coordinación y se cierran fronteras al comercio, puede ser de hasta el 32%", indicó el director de la OMC, Roberto Azevedo. "Los números son feos, no tiene sentido darle vueltas. Pero puede haber un rebote rápido si las bases son fuertes y sustentables socialmente. El comercio será un ingrediente importante, junto con la política fiscal y monetaria", agregó el brasileño.

El efecto Covid-19 en el comercio, en tanto, afectará a todos los países, más allá de la cantidad de infectados. Para el intercambio de servicios, además, impactan las restricciones al transporte y el turismo. La caída será mayor en los sectores con cadenas de valor integradas, como el automotor y el electrónico.

"No hay que cometer el error de cerrarle las fronteras al comercio ni de hacerle creer a la población que todo está bien", indicó el funcionario, que señaló además que no hay detalles todavía sobre cuánto podría impactar la crisis sobre América latina. "Depende de la duración, cómo afecte y las medidas que se vayan tomando para compensarlo, pero no está claro ese escenario", reconoció. Según las estimaciones, casi todas las regiones verán caídas de dos dígitos en los volúmenes de comercio, que afectarán más fuerte a las exportaciones de Estados Unidos y China.

"Es una crisis de proporciones globales. Nadie va a ser inmune. Cuanto más rápido se controle, será mejor. Se necesita más coordinación internacional, sin interrupciones innecesarias", remarcó Azevedo y consideró que los estímulos que pusieron en marcha muchos países, con EEUU, China y la Unión Europea a la cabeza, pueden moderar algunos efectos.

La recuperación llegaría en 2021, pero dependerá de la duración de la pandemia y la respuestas de los países. El año pasado fue de estancamiento para el comercio, que cayó 0,1%. "Pero en el último trimestre venía cayendo más fuerte, por las tensiones comerciales", señaló Azevedo en referencia a los aranceles y represalias entre Estados Unidos y China.

