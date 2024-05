El consumo de alimentos se derrumba, pero crece la carga impositiva en el valor final

Mientras el consumo de productos básicos se derrumba, crece la carga de impuestos nacionales como porcentaje del valor total en góndola y baja la participación de los productores en la determinación del valor final. Por cada cuatro pesos que los consumidores pagan en bienes como el pan o la leche, uno se va en impuestos. Aunque los gravámenes siempre tuvieron una participación importante, en el último semestre los impuestos nacionales crecieron en proporción a los municipales y provinciales, y en detrimento de los otros eslabones de la cadena.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) hace un seguimiento semestral de la composición del valor en góndola de tres productos básicos: la carne, la leche y el pan. El informe de mayo es muy gráfico: “Cada ocho bollitos de pan, nos comemos dos de impuestos. Nos tomamos un vaso de impuestos por cada sachet de leche. Por cada kilo de carne, nos comemos un cuarto de impuestos”.

En el último año, en el caso de la leche, los impuestos pasaron de representar el 25% al 27% del valor final en góndola. El mayor perdedor en esta ecuación fue el productor: su participación era del 31% en marzo de 2023 y pasó a quedarse con el 27% en el mismo mes de 2024. En este mismo periodo los comercios saltaron de una participación del 16% al 18% y la industria se mantuvo en el 28%.

Según el informe de FADA, el 80,7% de estos impuestos son nacionales. Los provinciales representan el 15,3% y los municipales el 4%. En el documento afirman que “en la medición de marzo, hubo un avance en la participación del impuesto a las Ganancias en 6 puntos respecto a agosto de 2023”.

Mientras la participación de los impuestos creció progresivamente, la caída para los productores también: en agosto de 2023 era del 29%.

En productos lácteos, los impuestos representan hasta el 40% del total

“En todos los productos lácteos que se venden en el mercado interno la participación del productor es del 28%, y del 67,5% en todos los productos que se exportan”, explicó a PERFIL Jorge Giraudo, director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. “La participación cambia mucho porque los productos del mercado interno tienen mucho valor agregado, en cambio en los productos de exportación el grueso del costo es la materia prima”, agregó.

En la cadena, detalló Giraudo, “los impuestos se llevan el 40% del valor final de cualquier producto lácteo. Es decir que, si uno paga una leche $1.000, $400 son impuestos. Es una presión impositiva realmente altísima, que no vuelve en la infraestructura básica que el sector necesita”. Además de la carga impositiva, agregó, “lo que tenemos es un problema de un incremento muy significativo del margen comercial, entre el valor de salida de fábrica y el valor que paga el consumidor”. Para el director del OCLA “muchos precios están cediendo a la baja porque los sectores comerciales hicieron cálculos de un dólar a $2.000”. Sin embargo, las bajas todavía no se reflejan en un aumento de la demanda: “el valor por litro de leche que le vendemos al consumidor local es de 70 centavos de dólar por litro. En Uruguay es de un dólar”. Los precios no serían el problema, sino “un consumidor que está empobrecido, al cual obviamente no le alcanza porque tiene un ingreso muy bajo”, concluyó.

El consumo de lácteos cayó un 18,7% en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo de 2023.

Según el Observatorio el consumo de lácteos cayó un 18,7% en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo de 2023. De acuerdo con el último informe del Indec, los precios crecieron un 330% en el último año, muy por encima del índice general de 289,4%.

Los panaderos también sufrieron una caída en las ventas y en la participación porcentual en el precio final. En este caso, pasaron de determinar el 60% del valor en marzo de 2023, al 59% en el mismo mes de este año. Los impuestos crecieron en participación en detrimento de los que producen y de otros precios de la cadena, y pasaron de representar el 23% en 2023 al 27% en 2024, un salto de cuatro puntos.

“La panadería se enfrenta a una estructura de costos diferentes a los eslabones anteriores, caracterizados principalmente por costos de servicios energéticos (luz, gas, agua), alquileres y costos salariales”, señala el informe de FADA.

“Estamos recibiendo un alza fuerte en los servicios. El gas nos vino con un 300% de aumento y la luz con un 200%”, afirmó a este medio Diego Rubio, miembro de la Cámara de industriales panaderos. Con respecto a los salarios del sector, “está empezando a haber una reactivación, con lo cual también nos suben los costos”.

El consumo de carne vacuna bajó 17,6% en el primer trimestre, es el peor registro en 30 años

No solamente cayó la venta a particulares un 15% en el primer trimestre del año, también a comercios minoristas. “Dos clientes a los que les vendía tuvieron que cerrar el mes pasado por el aumento del alquiler y las tarifas”, agregó Rubio.

En este sector los impuestos nacionales impulsaron el incremento de la participación de los gravámenes en el precio total. “Al desglosar los impuestos que paga la cadena por nivel de gobierno, el 81,4% son nacionales, 16,4% provinciales y 2,2% municipales. Subió la participación de los impuestos nacionales en 1,2 puntos porcentuales, mientras que bajaron 1 punto los provinciales y 0,2 puntos los municipales”, informó FADA. El impuesto de mayor crecimiento es ganancias: subió cuatro puntos porcentuales en cuanto a la participación en el total de la carga impositiva.

El rubro de pan y cereales, según el Indec, aumentó un 60% de enero a abril, y un 339% en el último año.

En cuanto a la carne vacuna, la participación de los impuestos sigue en 24% del total, la misma cifra que en el último semestre estudiado. El 76% de estos impuestos son nacionales, el 19% provinciales y el 5% municipales. De estos, los que mayor incidencia tienen son el IVA (38,4%) y ganancias (26,7%).

Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) el consumo de carne vacuna cayó 17,6% en el primer trimestre, el peor registro en 30 años.

En cuanto a la carne de cerdo la caída de la participación de los productores en el valor final fue pronunciada. “En enero de este año representaba 10,3%, mientras en abril esa participación bajó al 3,8%”, afirmó a este medio Juan Ucelli, consultor del sector porcino. La caída se explica por dos razones principales: la participación de los carniceros pasó del 5,2% en enero al 10,9% en abril, y la de los impuestos del 18% al 19,9%.

“El precio mayorista de la media res del cerdo está más barato que el cajón de pollo eviscerado. Eso nunca había sucedido. Y, en realidad, el precio al público solamente bajó entre un 4% y un 5%”, sintetizó.