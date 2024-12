El dólar blue volvió a caer, mientras que el riesgo país trepó a máximos de 14 ruedas

El dólar blue bajó ayer hasta los $ 1.050 y la brecha con el mayorista quedó en el 3%. La divisa marginal aumentó $ 25 en lo que va del año. Los financieros también retrocedieron y el MEP cerró a 4 1.049,3 y el CCL cotizó a $ 1.075,8.

El economista Carlos Rodríguez explicó los motivos de esta baja del dólar en sus redes sociales. “No hay pesos, el Tesoro vende títulos a cambio de pesos y los deposita en la cuenta del Tesoro en el BCRA. Es una esterilización en la que los Depósitos del Tesoro reemplazan a los Pases. A su vez, hay más dólares líquidos, aumentó la oferta de dólares líquidos blancos gracias al blanqueo”, expresó.

“Por otra parte, sigue el cepo a full para los grandes tenedores de pesos que demandarían dólares. También creen que el FMI podría dar algo de fondos extra estimulado por Trump y las tasas de mercado sobre montos grandes todavía son atractivas para carry trade”, agregó Rodríguez.

En el mercado local, los bonos terminaron con mayorías en baja, empujadas por el Global 2029 (-0,8%) y el Bonar 2030 (-0,5%). El riesgo país terminó en los 769 puntos básicos, de esa manera el índice que elabora el JP Morgan llegó a máximos de 14 ruedas. En cuanto al S&P Merval, el mayor índice bursátil de la plaza local, cerró con una baja del 0,4%.

En tanto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street cerraron con mayorías en suba. Impulsadas por los ADRs de Globant (3,2%), Edenor (3,1%) y BBVA (2,9%). Por su parte, a la baja culminaron Tenaris (-3,3%), Irsa (-2,1%) y Ternium (-2,1%).

Por otra parte, el Banco Central compró ayer US$ 239 millones en el MULC y esa cifra asciende a US$ 450 millones en la semana. Así, acumuló US$ 3.400 millones en lo que va del cuarto trimestre. “Esta buena posición de la autoridad monetaria no se explica por una liquidación excepcional del sector agropecuario, sino por la emisión de obligaciones negociables (ONs) y el aumento de los préstamos bancarios en moneda extranjera, aportando más de US$ 6 mil millones entre ambos. Así, la cuenta capital más que financia el déficit de la cuenta corriente. Las emisiones de ONs de empresas argentinas acumulan US$ 9.400 millones en lo que va del año, equivalente a 1,4% del PBI”, comentó un informe del Banco Provincia.

Las reservas brutas de la máxima autoridad monetaria aumentaron en el día US$ 2 millones, pero en el saldo semanal anotaron un incremento de US$ 1.323 millones y cerraron en US$ 31.535 millones.

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso el jueves reducir la tasa de política monetaria del 35% al 32% de Tasa Nominal Anual (TNA). La decisión también incluye una baja en la tasa de interés de pases activos, que pasará del 40% al 36%.