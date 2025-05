El dólar sufrió tres aumentos y las reservas bajaron US$ 177 millones

El dólar oficial mayorista aumentó un 0,5% en la última rueda de la semana y llegó a $ 1.142,5, lo que implicó su tercer incremento consecutivo. El minorista, cotizó a $ 1.160, una variación del 0,9% respecto al cierre anterior.

En relación con la deuda soberana, los bonos cerraron con mayorías en baja, traccionadas por las caídas del Global 2030 (-1,6%), Global 2041 (-1,6%) y del Bonar 2041 (-1,4%). Así, el riesgo país, índice que elabora el JP Morgan, cerró a 651 puntos básicos.

El S&P Merval, mayor índice bursátil del mercado local, cerró con una suba diaria del 0,9%. Las acciones en la plaza local, al alza cerraron: Aluar (+6,7%), Ternium (+5,3%) y Cablevisión Holding (+3,4%). En tanto, a la baja cotizaron: Transportadora Gas del Norte (-2,9%), Edenor (-2,4%) y Sociedad Comercial del Plata (-2,2%).

Con respecto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, cerraron con cotizaciones mixtas. Al alza se destacaron Bioceres (+2,6%) y Supervielle (+1,3%).

Lo llamativo de la jornada de ayer fue la caída de Globant, que registró una baja del 23,7% en la pizarra de Nueva York, un cuarto de su valor bursátil. Maximiliano Donzelli, Head of Strategy & Trading en IOL, sostuvo que “los ingresos y el guidance resultaron significativamente por debajo de los rangos anunciados en el trimestre anterior, reflejando un deterioro en la demanda de servicios de transformación digital, consultoría y desarrollo, debido a una postura más conservadora por parte de los clientes frente al escenario macroeconómico desafiante”. “La compañía volvió a ajustar a la baja de manera considerable sus proyecciones de crecimiento para todo 2025, repitiendo el recorte que ya había realizado en su presentación de resultados previa”, agregó Donzelli.

Por último, el Banco Central (BCRA) continuó sin intervenir en el mercado de cambios y las reservas internacionales brutas de la máxima autoridad monetaria finalizaron en el orden de los US$ 38.332 millones, una baja semanal de 177 millones de dólares.

Mercado cripto. El Bitcoin, al cierre de esta edición, cotizaba US$ 103.622. “Se encuentra en una zona decisiva, con movimientos volátiles en los últimos días que reflejan tanto factores macroeconómicos como técnicos. Tras alcanzar los US$ 105.700, el BTC sufrió una toma de ganancias, pero los fundamentos siguen siendo sólidos: la reducción de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, junto con una inflación estadounidense por debajo de lo esperado, han impulsado el apetito por activos de riesgo. La capitalización del mercado cripto alcanzó los US$ 3,49 billones, su nivel más alto desde febrero, impulsada por el buen desempeño de altcoins como Raydium (+16%) y Ethena (+12%)”, señaló Carolina Gama, Country Manager de Bitget en Argentina.