Mientras el presidente Javier Milei celebra los buenos datos de la inflación de mayo, el círculo rojo no apaga sus alarmas. Si bien en las empresas la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) llevó una sensación de estabilidad generalizada, hay cautela sobre la sostenibilidad del ritmo y las sorpresas que pueda traer el dólar. Es un escenario en el que las firmas vuelven a mirar sus costos y cuestionan las trabas para ser competitivos.

“Hasta que no tenga un cero por delante, no va a dejar de ser un problema”, sintetizó un importante CEO que representa al establishment, en diálogo con PERFIL. En las expectativas empresarias un promedio anual de entre 20% y 30% sigue siendo alto, alejado aún de la realidad económica de otros países. “Seguro va a tener algunos picos”, indicó la voz del sector privado sobre la proyección del dato del INDEC.

El dólar, siempre latente

La cifra minorista de mayo fue del 1,5% para el promedio nacional y este martes el organismo estadístico informó una contracción del 0,3% para el dato mayorista. Hasta ahora, el Gobierno repitió que los precios están más quietos por el freno de la emisión monetaria y el ajustazo del 2024. Pero, en un gigante del consumo masivo ponen un alerta en el tipo de cambio, pisado cerca del piso de la banda de flotación y con intenciones de que permanezca barato. “El dólar es muy relevante, porque aunque no tengas mucho componente importado, los productos de la canasta básica tienen componentes dolarizados. El trigo, el maíz o la soja siguen los precios internacionales. Si ocurre alguna externalidad en el mundo, eso puede dispararse”, explicó en off the record un dirigente del rubro.

El temor es que los efectos de la guerra en Oriente o la escalada comercial entre China y Estados Unidos puedan presionar sobre commodities o a una moneda estadounidense más cerca del techo limite, que pueda derivar en una mayor inflación, combinado con un consumo masivo que no repunta. “Entendemos que se va a quedar en estos niveles”, señaló la fuente. Otro empresario relacionado al mundo textil planteó que “la caída de ventas y la entrada de bienes importados preocupa, porque genera un efecto dominó en el deterioro de la cadena y no mejora la productividad”.

Costos y competitividad, amenazada por importaciones

Sin el ruido de un nivel de precios en velocidad de carrera, las compañías volvieron a concentrar sus esfuerzos en mejorar los costos y maniobrar márgenes de rentabilidad que ya no siguen la lógica de aumentos precios para conseguir mayores ganancias. “Todos los plazos de pago a nuestros clientes y proveedores está en negociación permanente. Se trabaja fuerte para ser más eficientes”, describieron en una alimenticia.

En esa internacionalización, se encuentran con dos problemas troncales que atraviesa a toda la élite empresarial: los altos costos y el problema de la competitividad. “Nos preocupa la competitividad contra jugadores internacionales. Quedamos muy caros en dólares”, expresó un empresario del sector agro con perfil exportador. “Falta todavía sacar regulaciones obsoletas. Los costos de logística son un problema, el transporte en camión sale carísimo comparado al transporte en barco internacional. Las cargas sociales, el IVA del 21%, retenciones de impuestos, impuesto al cheque, etcétera”, enumeró.

Nace un malestar por los impuestos

Ese horizonte de medidas para bajar impuestos a la producción parece lejos. El año electoral deja en segundo plano este tipo de decisiones y la agenda pública del Gobierno sobre el tema en los útimos meses tuvo su foco en delegar a las provincias y municipios la responsabilidad de recortar sus tasas y tributos. "Las empresas estamos buscando cómo bajar precios constantemente. Pero para eso hay que defender la baja de la inflación, seguir con recortes y bajar impuestos. Es una cadena, pero hoy lo vemos un poco lejos. Las industrias estamos ajustando costos en un mercado que se ha ido achatando", detalló un fabricante metalúrgico a este medio.

En ese escenario, parece crecer un cierto malestar por la falta de señales concretas, justo cuando las ventas caen y la recaudación se resiente. En mayo hubo una fuerte caída real interanual de alrededor del 18%, explicada por el mes extraordinario que tuvo el impuesto a las Ganancias en el mismo período del 2024 y la eliminación del impuesto PAÍS.

