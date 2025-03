El FMI le tiró una soga a Caputo y confirmó que pidió US$ 20 mil M, pero no si lo dará

Tuit tras retuit, el Presidente y su ministro de Economía durante el viernes intentaron remendar un error no forzado que cometió el propio Luis Caputo en la mañana del jueves. Incluso replicaron las palabras que unos minutos antes salió a dar la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack.

“Récord de bolazos hoy en la prensa. A la gente de bien le digo que vayan acostumbrándose, porque a medida que las cosas sigan mejorando van a ir por nuevos récords!!”, publicó en X Caputo. La tarde tuitera de las figuras económicas del Gobierno pretendió recortar una nueva caída de los mercados. No lo logró, dado que el Merval terminó 1,4% abajo, los bonos cayeron y los dólares subieron.

La portavoz del organismo multilateral le acercó una soga el viernes, pareciera indicar que por solicitud del gobierno argentino ante la continuación de los rojos en las pizarras, de acuerdo a lo que interpretaron ex funcionarios que ya han negociado con el FMI. Kozack aclaró: “Podemos confirmar que la directora gerente tuvo una llamada con el ministro Caputo para discutir los próximos pasos en la preparación del nuevo programa de facilidades extendidas (EFF, por el inglés) de cuatro años y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento de US$ 20 mil millones. Cualquier paquete acordado y sus fases están sujetos a la aprobación del directorio ejecutivo. Como hemos dicho, el progreso del nuevo programa está muy avanzado y su compromiso continúa en todos los niveles para finalizar en un acuerdo que ayude a Argentina a consolidar su ya exitoso programa económico”. Ya había declarado sobre Argentina otras dos veces en la semana.

El problema comenzó el jueves, cuando Caputo habló minutos antes de la apertura de la bolsa en la Conferencia Anual sobre Regulación y Supervisión de Seguros en América Latina. Allí dio por asegurado que el Fondo le dará al Gobierno un nuevo préstamo por US$ 20 mil millones. Al tratarse de un momento en que el ministro se encuentra urgido de dólares, la jornada financiera arrancó de fiesta.

Al mediodía, el clima cambió 180 grados cuando llegó un mensaje desde Washington. La propia Kozack rectificó al ministro: “El tamaño final del paquete será determinado por nuestro directorio ejecutivo”. Bajado al llano, aclaró que el monto no estaba cerrado. La rueda terminó con mermas y esa ola se mantuvo el viernes.

Bromas en la City. “Primer acto: Sale Caputo y dice que vienen 20 mil millones de dólares; sube la bolsa, cae el dólar, suben los bonos. Segundo acto: a los 20 minutos sale el Fondo y dice ‘los desembolsos nunca los hacemos todos juntos, a lo sumo se extienden en el tiempo en los años del programa’. Tercer acto: cae la bolsa, sube el dólar, caen los bonos”, bromeaba un actor financiero con 30 años de experiencia en la City porteña sobre el traspié del ministro. Incluso le pusieron énfasis en las palabras utilizadas por el titular del Palacio de Hacienda en su oratoria. “Desestabilizar”, “crisis”, “corrida”, algunos de los términos que estuvieron presentes y que preocuparon a los expertos en comunicación que caminan el microcentro porteño.

“Este es solo el inicio de otro proceso de endeudamiento brutal externo como lo fue el de 2018”, criticó por C5N el exministro Martín Guzmán, creador de la ley que obliga al Gobierno a pasar por el Congreso antes de volver a tomar un préstamo con el Fondo. “Milei, a vos te digo: te cuento que fracasaste. Y no lo digo solo yo, vos mismo lo dijiste hace años. Ir al FMI a endeudarse revela el fracaso del modelo económico y ahí estás vos”, le recordó al usar sus propias palabras. “Hoy buscan un salvavidas para aguantar hasta las elecciones”, explicó.

La venta de más de mil millones de dólares del Banco Central evidenció cierta fragilidad del modelo económico que ya no tiene al blanqueo de sostén y que el atraso cambiario le dificulta la generación de dólares comerciales. “La falta de consistencia entre una política fiscal que retira pesos vía superávit primario y una política monetaria que los multiplica a través del carry-trade terminó por anular cualquier beneficio que el orden fiscal pudiera haber aportado a la estabilidad cambiaria”, criticó el Grupo Atenas. En el medio, se produjo una fuerte reasignación de la riqueza, continuó el informe del exsecretario de Comercio Martín Pollera, “desde los sectores alcanzados por el ajuste hacia quienes lograron posicionarse en pesos, capturar rendimientos financieros y dolarizarse antes de una corrección. El Gobierno enfrenta una disyuntiva crítica: redefinir su régimen cambiario y monetario priorizando la acumulación de reservas, o exponerse a una corrección desordenada. El acuerdo con el FMI aparece como el único salvavidas disponible para contener la crisis de un modelo que, a esta altura, ya colapsó”.

En el caso de que el Fondo acepte enviarle a Milei los US$ 20 mil millones, las claves se concentran en el cuándo. “Si las transferencias llegan el día anterior a cada vencimiento que tiene Argentina con el FMI, no sirven”, aclaró otro exministro de Economía. En caso de que manden el grueso antes, puede colaborarle a Caputo en cierta medida. Según las cuentas del propio diputado libertario José Luis Espert se necesitan US$ 14 mil millones para hacer frente a obligaciones, lo que deja US$ 6 mil millones para intervenir en el mercado (aunque en un cálculo apurado en televisión dijo erróneamente US$ 11 mil millones).

Este monto no alcanzaría para cubrir el año si se mantiene el ritmo de sangría de reservas, más teniendo en cuenta que se trata de uno electoral. Por esto mismo es que el Gobierno busca fondos adicionales en el Banco Mundial, BID y CAF, tal como admitió Caputo en su discurso del jueves. Según el propio cronograma de pagos del FMI que replica Atenas, Argentina debe cancelar deuda con el organismo por US$ 19.140 en los próximos cinco años.