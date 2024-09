La deuda en dólares aumentó en agosto y el Gobierno tendrá que pagar US$ 2.000 millones hasta fin de año

En medio de la controversia por el DNU que permite canjear títulos públicos en moneda extranjera, en agosto el stock de deuda pública en pesos aumentó 4,7% mientras que los pasivos en dólares se incrementaron en US$ 1.328 millones respecto a julio.

Los datos se desprenden del informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en base a la información estadística del Ministerio de Economía. En tal sentido, las existencias de deuda en pesos ascendió a $191.071.344 millones y en dólares a US$ 255.247 millones.

Guzmán advierte que Caputo pretende un canje de deuda encubierto

Cómo evolucionó la deuda pública en agosto

A propósito del calendario de pagos, el Tesoro desembolsó $185.061 millones por intereses de deuda en pesos y el equivalente a US$ 898 millones en divisa extranjera, de los cuales US$ 782 millones se abonaron al Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cuanto a las amortizaciones, se canceló capital por $8.788.108 millones y US$ 4.389 millones. En tal sentido, el reporte de la OPC destaca el pago de LECAP S30G4 y S16G4 por $2.264.760 millones, del bono dual TDG24 por $1.727.014 millones y de letras intransferibles al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por US$ 3.043 millones.

Asimismo, se tomó nuevo endeudamiento por $10.037.530 millones y US$ 5.007 millones. Los ajustes de valuación y la capitalización de intereses sumaron $7.286.000 millones y US$ 710 millones. Entre septiembre y diciembre, el perfil de vencimientos se estimó en $34.743.328 millones y en moneda extranjera en USD2.804 millones.

Cabe destacar que la deuda pública de la administración central en pesos incluye tres instrumentos financieros: títulos denominados en moneda nacional ajustable por CER; denominados en moneda nacional no ajustables; y denominados en dólares pero que pagan en pesos (USD linked y bonos duales).

"En agosto el stock de la deuda pagadera en pesos aumentó $8.535.422 millones con respecto al nivel del cierre de julio. Finalizado el mes, el capital adeudado por el Gobierno Nacional ascendió a $191.071.344 millones, compuesto por 62,5% de deuda en pesos ajustable por CER, 31,2% de deuda en pesos sin ajuste y 6,3% de deuda denominada en dólares estadounidenses pero pagadera en pesos (US$ linked y bonos duales)", reza el texto.

La suba del monto adeudado se explicó por el efecto combinado de endeudamiento neto del período por $1.249.423 millones, los ajustes de valuación del capital por $5.304.107 millones - por el impacto del aumento del tipo de cambio en la deuda denominada en dólares estadounidenses pagadera en pesos ($537.848 millones) y del índice de precios en la deuda en pesos ajustable por CER ($4.766.259 millones), y la capitalización de intereses de las LECAP por $1.981.893 millones.

Deuda en dólares y perfil de vencimientos hasta fin de año

A fines del mes pasado, la deuda denominada en dólares alcanzó los US$ 255.247 millones, lo que cristalizó una suba de US$ 1.328 millones en relación con el cierre de julio. Los pasivos en moneda extranjera se componen en 38,8% por los Bonares y Globales emitidos en 2020; 27,1% por letras intransferibles colocadas al BCRA;16,4% por los préstamos del FMI por el programa de Facilidades Extendidas (EFF); 14,4% por préstamos de otros organismos internacionales de crédito y 3,3% por otras deudas (letras en garantía, otros títulos públicos, avales y préstamos de bancos comerciales).

La variación entre agosto y julio se corresponde a la cancelación de capital por el equivalente a US$ 4.389 millones, desembolsos de préstamos y colocaciones de títulos públicos por un total de US$ 5.007 millones y ajustes de valuación por US$ 710 millones.

Sin contabilizar la segunda licitación de septiembre, los compromisos en pesos entre septiembre y diciembre suman $34.743.328 millones, conformados por títulos en pesos sin ajuste (83% del total de pagos en pesos), principalmente LECAP, deuda ajustable por CER (15%) y bonos USD linked (1%).

"Los vencimientos para el mismo periodo de la deuda en moneda extranjera se estiman en el equivalente a USD2.804 millones, sin embargo, USD270 millones corresponden a letras intransferibles del BCRA que no implicarán erogaciones por parte del Tesoro. Del total, el equivalente a USD785 millones corresponde a pagos al FMI en concepto de intereses", concluye el análisis de la entidad legislativa.

MFN / Gi