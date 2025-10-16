El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en septiembre a fuerza de podar el gasto público

A base del ajuste de gasto público, el gobierno de Javier Milei volvió a mostrar superávit financiero de $309.623 millones en septiembre y, hasta el noveno mes del año, acumuló un excedente equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según informó el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un saldo favorable de $309.623 millones, como resultado de un superávit primario de $696.965 millones y pagos de intereses de deuda por $387.342 millones.

Con este desempeño, el Estado nacional sumó un superávit financiero equivalente al 0,4% del PBI y un resultado primario positivo del 1,3% del producto, lo que le permite al elenco gobernante sostener la meta fiscal que constituye el pilar central del programa libertario.

"Frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos", indicaron desde Economía.

Los ingresos totales del SPN alcanzaron en septiembre $11,6 billones, lo que representa una suba interanual del 29,9%. Dentro de los recursos tributarios —que crecieron 22,8% frente al mismo mes del año pasado— se destacaron los fuertes aumentos en los Derechos de Importación (+105,8%), el impuesto a los Débitos y Créditos (+38,6%), las contribuciones a la Seguridad Social (+37,8%) y el IVA neto de reintegros (+33,5%).

El Palacio de Hacienda subrayó que la comparación interanual está afectada por la continuidad del Impuesto PAIS y los ingresos extraordinarios derivados del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto a los Bienes Personales (REIBP), asociados al proceso de exteriorización de activos.

Las cuentas fiscales de septiembre

Del lado del gasto, las erogaciones primarias sumaron $10,9 billones, con un crecimiento interanual del 31,8%. La principal partida fueron las prestaciones sociales, que ascendieron a $7,05 billones (+31%), impulsadas por los aumentos de jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo, que crecieron 43,5% interanual.

Las remuneraciones del sector público totalizaron $1,26 billones, con un incremento del 17,7%, reflejando las subas salariales pactadas y la reducción de personal en distintos organismos, y muy por debajo de la inflación del mismo período. Las transferencias a universidades nacionales sumaron $378.302 millones, con una mejora del 36% frente a septiembre de 2024.

Por su parte, las transferencias corrientes alcanzaron los $3,74 billones (+18,4%), mientras que los subsidios económicos llegaron a $969.818 millones, con un alza del 36,2% interanual. Dentro de esta última categoría, los subsidios energéticos subieron 36,5%, y los destinados al transporte, 46,4%.

"Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para bajar la inflación y reducir la presión tributaria al sector privado, haciendo posible una baja de impuestos equivalente a 2,5% del PIB desde el inicio de la gestión y un fuerte crecimiento del crédito para familias y empresas", aseguraron en la dependencia encabezada por Luis Caputo.

Cómo evolucionó el gasto en septiembre

En su último informe, Nadin Argañaraz, el titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó la evolución del gasto público nacional durante septiembre y destacó que, en términos reales, “el gasto primario nacional se mantuvo constante respecto al mismo mes del año pasado, con diez rubros en alza y seis en baja”.

Entre las partidas con mayores incrementos se ubicaron las transferencias de capital a provincias (+138%), otros gastos corrientes (+85,4%) y asignaciones familiares (+22,8%). También se registró una suba real interanual en los subsidios energéticos, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas —que representan el 39% del gasto total— mostraron un aumento real del 9%.

Por el contrario, las partidas que más retrocedieron fueron los subsidios a otras funciones (-65%), en línea con la política oficialista de reducir a la más mínima expresión la asistencia; las transferencias corrientes a provincias (-36%) y los programas sociales (-27%).

El economista explicó que en el acumulado interanual, “el gasto primario nacional tuvo una suba real del 2%, con nueve rubros en alza y siete en baja”. Los mayores incrementos se concentraron nuevamente en transferencias de capital a provincias (+111%), transferencias corrientes a provincias (+54%) y en la asignación universal para la protección social (+28,5%).

En contraste, las principales caídas se dieron en subsidios a otras funciones (-64,5%), subsidios a la energía (-47,3%) y programas sociales (-29%). “Se destaca la variación opuesta entre la suba del gasto en jubilaciones (+18,7%) y la baja de los subsidios a la energía y programas sociales. La merma de subsidios fue equivalente al 56% de la suba del gasto jubilatorio, y la caída de programas sociales al 46%”, detalló Argañaraz.

En cuanto al frente fiscal, el director del IARAF señaló que el superávit primario acumulado a septiembre de 2025 equivale al 1,3% del PBI, mientras que el resultado financiero (fiscal) se ubica en torno al 0,4% del PBI. Los intereses pagados representaron 0,9% del producto, según su estimación.

MFN