ANSES: cuánto aumentarán las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en noviembre de 2025

Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2025 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se confirmó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un aumento del 2,1% a partir de noviembre.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el sistema de movilidad previsional fue reformulado: los haberes que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualizan cada mes tomando como referencia la variación de la inflación.

ANSES: cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en noviembre

De esta manera, los haberes jubilatorios se ajustan siguiendo la variación más reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. En octubre, las prestaciones tuvieron un incremento del 1,9%, reflejando la evolución de los precios registrada en agosto.

Para noviembre se prevé una mejora del 2,1%. Con esta actualización, la jubilación mínima se elevará a $333.160,64. En caso de que continúe el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a $403.160,64. Este mismo cálculo se aplicará a las Pensiones No Contributivas para Madres de siete hijos, ya que perciben igual monto.

En cuanto a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber mensual se ubicará en torno a $266.520,51, mientras que la Prestación por Invalidez Laboral alcanzará los $233.206,45. De mantenerse el refuerzo adicional, los ingresos finales serán de $336.520,51 y $303.206,45, respectivamente.

Por otro lado, quienes perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en noviembre de 2025 unos $119.716,29 por beneficiario, mientras que el monto para la AUH con Discapacidad llegará a $389.812,61 por hijo.

Jubilaciones, pensiones y AUH: en cuánto quedarán en noviembre de 2025

-Jubilación mínima: $333.160,64

-Pensión Universal para el Adulto Mayor: $266.520,51

-Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $233.206,45

-Pensión Madre de 7 hijos: $333.160,64

-Asignación Universal por Hijo: $119.716,29

-Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.812,61

-Asignación Familiar por Hijo: $59.861,25

-Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $194.910,94

Jubilaciones y pensiones: cómo quedan en noviembre de 2025 con el bono

-Jubilación mínima: $403.160,64

-Pensión Universal para el Adulto Mayor: $336.520,51

-Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $303.206,45

-Pensión Madre de 7 hijos: $403.160,64

MFN