El Gobierno se reúne el viernes con la Mesa de Enlace

Que sí que no, finalmente hay fecha para el encuentro del Gobierno con los representantes del sector agropecuario, es decir las entidades que conforman la Mesa de Enlace: la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina. La reunión será mañana viernes 12 de agosto en la localidad de Las Heras, tal como confirmaron a fuentes ruralistas a Perfil.

En principio está confirmada la presencia del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo pero aún no hay precisiones sobre la participación del Ministro de Economía, Sergio Massa, quien se ha mostrado a favor de propiciar un pronto encuentro con las entidades.

Por qué los productores no se volcaron al "dólar soja" como esperaba el Gobierno

Vale recordar que cuando asumió como titular de Hacienda, Massa anunció medidas y convocó a los ruralistas a conformar una mesa de trabajo. Además puso de relieve la importancia que tiene este sector productivo para la economía nacional al igual que la agroindustria. En principio la primera reunión iba a tener lugar la semana anterior, aunque se postergó.

La soja por vender, el motivo de los roces

"Tenemos el desafío de enfrentar a los que guardan u$s 20.000 millones en el campo y no los liquidan esperando una mayor rentabilidad cuando el país los necesita", se escucho al presidente Alberto Fernández el 22 de julio desde Casa Rosada, en pleno fuego cruzado contra los exportadores que no vendían sus granos. Y agregó: "Y sepan que los que me quieran torcer el brazo no me lo van a torcer".

Con el nuevo dólar soja, cuántos tipos de dólares hay en Argentina

Cinco días después, con Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, el Banco Central emitió una resolución para estimular esa liquidación que popularmente se denominó como dólar soja, un sistema que propone al productor exportar sus granos y con el 70% de los pesos que obtiene, habilitar un depósito para ajustar al tipo de cambio oficial. Con el otro 30%, podrá volver a comprar dólares al precio oficial, con impuesto PAIS y retenciones mediante. Hasta el momento se desconocen datos oficiales que den cuenta de más ventas a partir de esa decisión.

Pero la cosa no prosperó. Al menos no como se esperaba. La propuesta no tuvo la aceptación en el sector, No obstante, todavía hay que esperar a la reunión que tendrá la Mesa de Enlace con el Gobierno, en la que se espera una “simplificación” del dólar soja con la intención de que ingresen al menos unos US$ 2.500 millones extras durante las próximas semanas.

LR