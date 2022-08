Sin reunión y sin fecha: finalmente no habrá encuentro entre Sergio Massa y la Mesa de Enlace este viernes

Finalmente el encuentro entre Sergio Massa y la Mesa de Enlace no se llevará adelante este viernes como había trascendido mediáticamente. Hay comunicación pero no hay fecha, dicen cerca del Ministro de Economía. Sin embargo, sí hubo respuestas al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, por sus frases de este jueves.

El nuevo titular del Palacio de Hacienda juró el miércoles por la tarde y horas después anunció un programa con cuatro ejes a modo de "hoja de ruta", según había anticipado días antes. Sobre el cierre de su alocución, hubo un mensaje personalizado para el campo, con quien el Gobierno Nacional se encuentra en plena tensión: allí Massa pidió a la Mesa de Enlace encontrarse “para sentarnos a trabajar juntos en el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos”.

Luego comenzaron las especulaciones sobre un posible encuentro que establecían que este viernes se daría la reunión. Desde ambos sectores le confirmaron a PERFIL que no se llevará adelante en el segundo día de Massa como titular de Economía. Este mediodía, el ex intendente de Tigre estará junto al presidente Alberto Fernández en Santa Fe.

Desde una de las terminales del campo afirmaron a este medio que la reunión nunca estuvo armada. En el oficialismo sostuvieron que Massa y Bahillo están en diálogo con el campo, pero no hay fecha pactada.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

Este jueves hubo declaraciones del flamante secretario que resonaron en las oficinas de la CRA, la Sociedad Rural, CONINAGRO y la Federación Agraria. "Yo creo que está bien que los dirigentes de los distintos sectores tomen sus posturas políticas con las cuales se sienten más identificados. Lo que yo les pido es que lo digan así sabemos de donde hablamos y podemos seguir conversando", pidió el flamante funcionario.

Luego tercio a favor del sector cuando consideró que "es entendible que los productores retengan granos en estas condiciones de inestabilidad", tendiendo un puente con el campo en la discusión que comenzaron a librar desde el Frente de Todos contra lo que consideraron una especulación de los productores.

Con todo, hubo respuestas a ese pedido de "blanqueamiento" ideológico. "CRA representa un sólo partido: El del productor y en esa labor estamos profundamente comprometidos. Vamos a trabajar a rajatabla para que el partido de los productores crezca, se consolide y afirme. El gobierno debería tener ese mismo interés porque del crecimiento del campo y sus divisas depende, y en mucho, el futuro argentino", respondió esta mañana una de las cuatro patas de la Mesa de Enlace.

Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, sostuvo esta mañana en Modo Fontevecchia que fue "muy desafortunado" lo que expresó el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. "Él como funcionario tiene que olvidarse que tiene una bandera política porque debe gestionar para toda la ciudadanía y, en este caso para los federados, defendiendo y tratando de impulsar la producción, sosteniendo las familias de los agricultores. Y no defender una causa política partidaria", amplió.

La tensión entre el campo y el Gobierno por la liquidación de soja

"Tenemos el desafío de enfrentar a los que guardan u$s 20.000 millones en el campo y no los liquidan esperando una mayor rentabilidad cuando el país los necesita", se escucho al presidente Alberto Fernández el 22 de julio desde Casa Rosada, en pleno fuego cruzado contra los exportadores que no vendían sus granos. Y agregó: "Y sepan que los que me quieran torcer el brazo no me lo van a torcer".

Cinco días después, con Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, el Banco Central emitió una resolución para estimular esa liquidación que popularmente se denominó como dólar soja, un sistema que propone al productor exportar sus granos y con el 70% de los pesos que obtiene, habilitar un depósito para ajustar al tipo de cambio oficial. Con el otro 30%, podrá volver a comprar dólares al precio oficial, con impuesto PAIS y retenciones mediante. Hasta el momento se desconocen datos oficiales que den cuenta de más ventas a partir de esa decisión.

Gráfico del CEPA sobre las liquidaciones de la cosecha de julio.

De acuerdo a los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en julio de este año la liquidación de la cosecha quedó 10% por debajo del mismo mes de 2021 y 17% con respecto a junio del 2022. "Es el primer mes del 2022 que no logra crecer en términos interanuales", expresaron sobre las ventas que en el séptimo mes del año recaudaron USD 3.164 millones.

"De todas maneras, el monto liquidado para los primeros siete meses fue de USD 22.307 millones, récord histórico para este período de los últimos 20 años. El monto acumulado se mantiene 10,7% por encima del mismo período de 2021", agregaron.

