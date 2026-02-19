El petróleo sube más de 4% por la tensión entre EE.UU. e Irán

Los precios internacionales del petróleo registran este jueves un nuevo avance, tras haber saltado más de 4% en la rueda previa, en medio del creciente temor a una escalada militar entre Estados Unidos e Irán que pueda afectar el suministro global.

El barril de Brent, referencia para Europa, sube 1,05% y cotiza en torno a los US$ 71,07, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en el mercado estadounidense, avanza 1,06% hasta los US$ 65,86. En la jornada del miércoles ambos contratos habían trepado más de 4%, alcanzando sus niveles más altos desde el 30 de enero.

El repunte responde a la percepción de riesgo en torno al abastecimiento, en un contexto en el que los operadores evalúan la posibilidad de que Washington avance con una acción militar si fracasan las negociaciones diplomáticas por el programa nuclear iraní.

El foco en el Estrecho de Ormuz

El principal punto de preocupación es el Estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel mundial. Cualquier interrupción en ese corredor —considerado un “cuello de botella” clave para las exportaciones energéticas del Golfo— tendría impacto inmediato en los precios.

Medios estatales iraníes informaron que el paso fue cerrado durante algunas horas el martes en el marco de ejercicios militares, aunque no precisaron si luego fue reabierto completamente. Además, Irán emitió avisos por lanzamientos de cohetes en el sur del país.

En paralelo, Estados Unidos desplegó buques de guerra en las proximidades de la región. El vicepresidente JD Vance sostuvo que la Casa Blanca evalúa si continuar con el canal diplomático o avanzar con “otra opción”, mientras el presidente Donald Trump analiza los próximos pasos. Según trascendió en medios estadounidenses, una eventual operación podría extenderse durante semanas, lo que incrementó la prima de riesgo geopolítico incorporada a los contratos.

Desde la Casa Blanca señalaron que en las conversaciones mantenidas en Ginebra se lograron algunos avances, aunque persisten diferencias sustanciales. Teherán, por su parte, habló de un “acuerdo general” sobre los términos de un posible entendimiento nuclear y prometió presentar una nueva propuesta en las próximas semanas.

Inventarios en baja y presión adicional

A la tensión geopolítica se sumó un factor de oferta: las reservas de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos cayeron la semana pasada, según datos del Instituto Estadounidense del Petróleo (API), en contraste con las expectativas de un aumento de 2,1 millones de barriles. La reducción de inventarios en el mayor consumidor mundial añadió presión alcista a los precios.

Impacto en otros mercados

El reacomodamiento global también se reflejó en otros activos. El euro avanzaba hasta los 1,18 dólares, mientras que el oro —activo tradicional de cobertura ante escenarios de tensión— subía 0,6%. La plata, en tanto, ganaba 2,1%.

En el mercado cripto, el bitcoin trepaba alrededor de 1% y se ubicaba en torno a los US$ 66.900, en un contexto en el que los inversores combinan búsqueda de refugio con apuestas especulativas ante la mayor volatilidad.

Con el Estrecho de Ormuz como epicentro del riesgo y las negociaciones aún abiertas, el petróleo vuelve a cotizar bajo una prima geopolítica significativa. Los próximos movimientos diplomáticos —o militares— definirán si el repunte se consolida o si el mercado vuelve a desinflar parte de las ganancias recientes.

FN