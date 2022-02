El precio de la soja anotó 10 dólares en un día y retorna a niveles de los máximos históricos

El precio de la soja a marzo subió 10,2 dólares y trepó a u$s 580,08, en la continuidad de la tendencia alcista de las últimas semanas producto de temores sobre la producción que afecta a la Argentina y a Brasil por el déficit hídrico.

En tanto, el valor de la oleaginosa a mayo creció u$s 10,38 y alcanzó un valor de u$s 582,65, apenas 5% por debajo del máximo histórico de u$s 612, que alcanzó en julio de 2012. A noviembre se operó en u$s 521,11 en el Mercado de Chicago.

"La explicación pareciera estar en la oferta, a raíz de una previsible reducción productiva y una mayor resistencia a desprenderse de esta mercadería por parte de los tenedores", explicó a NA Manuel Alvarado Ledesma, economista especializado en agro de la Fundación Libertad y Progreso.

La Ruta de la Seda y del dólar: inflación + devaluación

Ledesma indicó que "las dos potencias sojeras del hemisferio sur, la Argentina y Brasil, muestran perspectivas pesimistas de producción, pese a las recientes lluvias, y en consecuencia los fondos operan con fuerza, acentuando la tendencia de los precios".

"Los pronósticos de tiempo seco –continuó- sobre gran parte del país, de cumplirse, agravaría el déficit hídrico que viene de meses atrás, pese a las precipitaciones recientes".

Agregó que "en el Medio Oeste de Brasil, según las predicciones climáticas, las lluvias retrasarían el avance de las cosechadoras, con su consecuente incidencia negativa sobre la calidad de los granos".

Qué pasará con el clima en la Argentina

La Bolsa de Rosario emitió la semana pasada un informe en el que indicó que "la zona de escasez y sequía avanzó en los últimos siete días del 50 al 60% justo cuando el 90% de la soja de primera entró de lleno en el período crítico en la región núcleo".

"No hay lluvias importantes a la vista para la segunda semana de febrero y podrían volver después de la segunda quincena", advirtió.

La entidad remarcó que "hay nerviosismo y preocupación en el centro sur de Santa Fe, oeste de Córdoba y en algunas zonas menos favorecidas del norte bonaerense, como en San Antonio o en la franja costera".

Los precios mundiales de los alimentos se acercan a un máximo récord

De allí que esta mejora en los precios sea mirada con recelo porque es consecuencia de factores climáticos que perjudicarán a muchísimos productores.

Sobre las ventas del producto, Ledesma sostuvo que "en Brasil el ritmo viene mucho más despacio que en campañas anteriores" y "en la Argentina, la comercialización de la presente campaña pasa por un proceso, aunque con diferentes matices, bastante similar, algo lógico en vista del horizonte productivo".

Las retenciones vuelven al debate

Este martes 8 de febrero, el presidente de Federación Agraria Carlos Achetoni seguró que para el Gobierno el campo es un "enemigo", por lo cual advirtió que se buscará "ir por toda nuestra producción con retenciones".

El presidente de la entidad que nuclea a los productores mas chicos custionó duramente al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien dijo: "Los argentinos vamos a terminar comiendo lo que quiere la Mesa de Enlace".

"Es una cuestión de prejuicio, de carácter ideológico, mezclada con mucho desconocimiento para tergiversar la realidad y que la sociedad nos mire como un enemigo".

"Pero ese enemigo lo único que hace es producir en soledad. Ahora, cuando empezamos a cosechar, poco o mucho, ahí sí estamos acompañados por el Estado", enfatizó el directivo, en declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por Radio Rivadavia.

A su criterio: "Con ese justificativo de que tienen que desacoplar los precios internacionales del mercado interno, van por toda nuestra producción con retenciones, porque lo que realmente les interesa es recaudar".

"Ese desacople es el ingreso de divisas desmedido que tiene el país. Hay una inflación descontrolada y así y todo seguimos produciendo", subrayó.

Por último, Achetoni dijo que "no es muy viable" que el Gobierno busque aumentar las retenciones, pero no lo descartó.

"No veo muy viable un aumento de las retenciones, porque no es el mejor año para la producción y no están los ánimos en el campo para soportar más cargas impositivas. Igual, no me sorprendería que lo intenten", advirtió.

LR