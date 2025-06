El presidente del Banco Central reveló que el Gobierno va a quemar billetes por un motivo muy especial

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, reveló este viernes 7 de junio que el Gobierno estudia quemar billetes para terminar con el papel moneda viejo que ya no tiene vida útil, y reconoció que están recibiendo asesoramiento de funcionarios brasileños que cuentan con experiencia en este tema.

“Los billetes tiene una vida útil. Después de que pasan por una equis cantidad de manos, no se hacen legibles por el cajero automático, cuando los vas a depositar no entran y tenés que hacer la cola”, explicó el funcionario en el programa “Las Tres Anclas”, y luego agregó que, cuando los billetes no sirven más “hay que destruirlos, pero vos me través un billete viejo y yo te doy uno nuevo”.

Bausili remarcó que la introducción de billetes de 10 y 20 mil pesos facilitó muchísimo el manejo de dinero: “Eso te baja mucho el volumen de circulación y te hace difícil la administración”. Fue en ese momento que uno de los panelistas habló de la posibilidad de quemar directamente los billetes.

El presidente del Banco Central le respondió: “Estamos trabajando en la posibilidad de quemarlos, pero no tenemos la posibilidad de destruir los billetes suficientes”. Luego explicó que está hablando con sus colegas de Brasil, quienes tienen “un mecanismo de quema”, y cerró diciendo: “Vamos a aprender. Les pasamos la inflación al horno”.

En la entrevista con “Las tres anclas”, Bausili también habló de la divisa norteamericana, señalando que el dólar blue cotiza por debajo del oficial “porque no hay pesos”: “La gente no necesita ir corriendo al banco, traer el efectivo e ir a cambiar dólares a la cueva. Las cuevas se están quedando por los pesos. Es un cambio de comportamiento”.

Consultado sobre la posibilidad de “exportar pesos”, el funcionario se refirió a dos inversores que consultaron al Gobierno sobre el tema: “Un inversor de un fondo, que sabe mucho de macro y siempre fue negativo con la Argentina, hace poco dijo: 'Hay países que debieran pensar en el peso como una moneda de reserva de valor”.

Y agregó: “Es el segundo caso hubo uno que nos planteó seriamente la posibilidad de hacer una stablecoin con el peso, con el mismo objetivo, con la posición de que en el mediano plazo el peso sea usado como moneda de comercio, por lo menos en la región”.

Es importante recordar que las stablecoins son criptomonedas que suelen estar atadas a monedas fuertes como el dólar o el euro. BUSD (Binance), DAI, USDC (Coinbase) y USDT (Tether), son las más conocidas y populares (aunque existen muchas más en el mercado financiero internacional).