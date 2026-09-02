El Riesgo País cae a 500 puntos y marca su nivel más bajo en dos semanas tras el rebote de los bonos

El Riesgo País registró una mejora en la jornada bursátil de este miércoles 2 de septiembre de 2026 y cerró las operaciones en 500 puntos básicos, anotando un descenso respecto del cierre anterior. El índice elaborado por la banca privada internacional JP Morgan recortó posiciones gracias al rebote en la cotización de los títulos públicos de deuda soberana en dólares, los cuales mostraron ganancias a contramano de la volatilidad internacional.

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Con este ajuste, el spread crediticio se posicionó en su nivel más bajo de las últimas dos semanas, aproximándose nuevamente al piso técnico del umbral de las 500 unidades en un escenario de reacomodamiento para la renta fija local.

El Riesgo País de la República Argentina concluyó las operaciones de este miércoles 2 de septiembre de 2026 en 500 puntos básicos. Durante el desarrollo de la rueda comercial en los mercados bursátiles, el indicador administrado por JP Morgan abrió en 501 puntos, tocó un piso intradiario de 496 unidades y se acomodó sobre el cierre de la jornada en los 500 puntos. Este comportamiento de compresión sobre la prima crediticia estuvo traccionado por la firmeza operativa de los bonos globales y bonares en moneda extranjera, los cuales promediaron subas del 0,3%.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del diferencial de rendimiento evidenció un proceso de paulatina descompresión técnica. Durante la rueda comercial del miércoles 26 de agosto, el índice confeccionado por JP Morgan había alcanzado los 517 puntos básicos.

En las sesiones posteriores, la sobretasa crediticia ingresó en un canal de mayor estabilidad operativa. El indicador descendió a 509 puntos el jueves 27 de agosto, cotizó en 512 puntos el viernes 28 de agosto y revalidó las 512 unidades en el cierre mensual del lunes 31 de agosto.

El proceso de retroceso en la prima de riesgo se consolidó en el inicio de septiembre. El índice cayó a 501 puntos básicos al cierre del martes 1 de septiembre acumulando la plataforma sobre la cual se verificó la cota de 500 puntos en la jornada de hoy.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración norteamericana son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.