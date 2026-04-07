El Riesgo País cierra en 610 puntos básicos en una jornada marcada por la tensión financiera

El Riesgo País de Argentina cerró este martes 7 de abril de 2026 en 610 puntos básicos, según los datos actualizados de la banca de inversión JP Morgan. La jornada se caracterizó por una relativa calma en la plaza financiera local, donde los bonos soberanos operaron con variaciones marginales que permitieron al índice mantenerse en niveles similares a los de la apertura.

De acuerdo con los registros de Rava Bursátil, el mercado argentino continúa monitoreando las variables macroeconómicas internas y el flujo de divisas, en un escenario donde el diferencial de tasas con los bonos del Tesoro estadounidense no mostró presiones alcistas significativas durante el día.

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A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

Al cierre de las operaciones de este martes, el indicador se ubicó en los 610 puntos, consolidando una tendencia de lateralización en el corto plazo. Este valor representa la prima de riesgo que el mercado asigna a los instrumentos de deuda argentina frente a los activos considerados seguros a nivel global. El comportamiento de hoy estuvo alineado con un volumen de negocios moderado en la bolsa local, donde los inversores optaron por la cautela ante la falta de nuevos catalizadores económicos de peso, permitiendo que el índice EMBI para Argentina finalizara la sesión sin cambios drásticos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el Riesgo País ha mostrado una trayectoria de estabilidad con leves oscilaciones. El lunes 6 de abril, el indicador había cerrado en niveles cercanos a los 611 puntos, lo que implica que la cifra de hoy representa un descenso marginal. Durante el fin de semana del 4 y 5 de abril, el mercado mantuvo la referencia del viernes 3 de abril, cuando el índice cerró en 609 puntos básicos, tras haber iniciado el mes con una leve presión al alza que lo situó brevemente por encima de las 612 unidades.

A lo largo de la semana pasada, el comportamiento de los bonos Globales y Bonares permitió que el riesgo soberano se mantuviera en un rango estrecho entre los 605 y 615 puntos. El miércoles 1 de abril, el índice se posicionó en 612 puntos, nivel que repitió el jueves 2 de abril. Esta estabilidad refleja una tregua en la volatilidad que había afectado a los mercados emergentes a fines del mes anterior, permitiendo a los activos locales encontrar un piso técnico mientras se aguardan señales sobre la política fiscal.

La comparación con el cierre de marzo evidencia una mejora relativa en la percepción de riesgo. El 30 de marzo de 2026, el indicador había alcanzado los 637 puntos básicos debido a ruidos externos en los mercados internacionales. Sin embargo, la recuperación de los precios de los bonos en dólares durante la primera semana de abril ha permitido recortar esa brecha, estabilizando el indicador en torno a los 610 puntos actuales, cifra que se mantiene como referencia clave para el costo de financiamiento del país.