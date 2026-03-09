El Riesgo País de Argentina cerró este lunes 9 de marzo de 2026 en 583 puntos básicos, según los datos proporcionados por Rava Bursátil. El índice mostró un incremento respecto al cierre anterior de 575 puntos, tras haber alcanzado un máximo intradiario de 603 unidades. Este movimiento al alza se produce en sintonía con la caída de los principales bonos soberanos en dólares, como el AL30 y el GD30, que operaron con tendencia negativa. La volatilidad del mercado local y las condiciones externas han presionado al indicador, que se aleja de los mínimos registrados a principios de año.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con la información oficial de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada con una apertura de 603 puntos, valor que también representó su máximo del día. A lo largo de la sesión, el indicador experimentó una leve moderación, marcando un mínimo de 583 puntos, nivel en el que finalmente se estabilizó hacia el cierre. Esta cifra representa un aumento en comparación con el valor de 575 puntos sostenido durante el fin de semana (8 y 7 de marzo) y el viernes 6 de marzo.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana, el indicador mostró una tendencia ascendente. El lunes 2 de marzo, el Riesgo País se ubicaba en 574 puntos, manteniendo una relativa estabilidad que se extendió hasta el miércoles 4 de marzo, cuando cotizó a 574 unidades. Sin embargo, a partir del jueves 5 de marzo, se inició un proceso de mayor volatilidad, coincidiendo con ajustes en las carteras de inversión y movimientos en los activos de renta fija.

El viernes 6 de marzo, el índice cerró en 575 puntos, tras una rueda donde los bonos soberanos en dólares —Bonares y Globales— sufrieron caídas promedio. Los bonos argentinos cayeron 0,9% y el riesgo país subió a 575 puntos básicos. Este incremento fue el preámbulo del salto observado en la apertura de este lunes.

La dinámica del índice en este periodo refleja la sensibilidad de los activos argentinos ante factores externos, como la fluctuación del precio del petróleo y la incertidumbre global. A pesar de haber alcanzado niveles mínimos cercanos a los 482 puntos a finales de enero, la tendencia de las últimas sesiones de marzo ha devuelto al indicador por encima de la barrera de las 580 unidades, consolidando una corrección alcista en el corto plazo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos soberanos de un país —en este caso, Argentina— en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo. Este índice, técnicamente denominado EMBI (Emerging Market Bond Index), es elaborado por el banco de inversión JP Morgan y se expresa en puntos básicos (100 puntos básicos equivalen a 1%).

Su función principal es servir de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente. El EMBI sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Cuanto más alto es el valor, mayor es la percepción de riesgo de que el país no cumpla con sus obligaciones financieras.

Es importante destacar que la metodología de cálculo ha sufrido cambios recientemente. Desde finales de septiembre de 2025, el JP Morgan dejó de actualizar en tiempo real el índice EMBI+ para Argentina, pasando a utilizar como referencia el EMBI Global Diversified (EMBIGD). Según fuentes del sector, este cambio implica que el dato ahora "dependerá del EMBI Global Diversified, con menor precisión y frecuencia", ofreciendo generalmente un cierre diario en lugar de actualizaciones minuto a minuto.