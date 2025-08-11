El sector químico y petroquímico aumentó su producción 5% en junio

La producción del sector químico y petroquímico aumento 5% en junio de 2025 en relación con mayo. En la comparación interanual el saldo también es positivo, ya que tuvo un incremento del 8%. Pero en contrapartida, la variación acumulada en la primera mitad del año mostró una baja del 6%, de acuerdo con un informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP®).

En el apartado de las ventas locales, el estudio realizado por la Cámara observó un incremento del 7% frente a mayo, aunque por el contrario, los datos interanuales indicaron una baja del 10%. También, en lo que va del año, este segmento acumula una caída del 15%, revelando así un comportamiento mixto en los distintos subsectores.

A la hora de evaluar el apartado de las exportaciones, la reseña de la CIQyP® mostró un fuerte repunte del 20% en la variación mensual. Pese a ello, la comparación con junio de 2024 marca una caída del 17%, aunque el acumulado de 2025 se mantiene levemente positivo, con un alza del 4%.

¿Cómo le fue a las PyMIQ?

En el informe realizado por la Cámara, realizan un apartado para analizar el desempeño de las PyMIQ (Pequeña y Mediana Industria Química), de esta manera logran detectar que el estudio reveló un importante crecimiento mensual del 29% en producción respecto al mes anterior, con una mejora del 6% en la variación interanual. Si bien son cifras positivas, en el acumulado del año se detectó una caída del 1% que no refleja una pérdida significativa para el sector, comparado al mismo periodo del 2024.

Con respecto a las ventas locales, se observó una baja del 1% mensual, un incremento del 9% en la variación anual y una disminución del 3% en el acumulado. En el caso de las exportaciones, se registró caída del 31% frente a mayo, aunque la comparación interanual arrojó una suba del 17%, con un crecimiento acumulado del 32%.

En el periodo de junio del 2025, la balanza comercial de los productos del sector, medida en dólares, registró una suba del 20% en comparación con junio del año pasado. Las importaciones disminuyeron un 17%, mientras que las exportaciones bajaron un 10%.

Por su parte, el uso de la capacidad instalada, de las industrias que contribuyen con información para el informe de la CIQyP®, fue del 58% para productos básicos e intermedios y del 86% para productos petroquímicos.

En conclusión, las ventas totales del sector en general fueron de 289 millones de dólares, acumulando un total de 1.550 millones de dólares en el primer semestre del año. Esto incluye a las PyMIQ (mercado local + exportaciones) de los productos informados por las empresas participantes del informe.

