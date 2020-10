El súper cepo aceleró la fuga de capitales y economistas piden medidas urgentes

La implementación del súper cepo cambiario volvió a incentivar “la salida de capitales” en el país, tendencia que provoca alarma entre los especialistas, debido a que las restricciones están provocando el efecto contrario al que se buscaba, al tiempo que consideran fundamental que se adopten medidas urgentes para estabilizar el mercado local.

Después de muchos días sumamente duros en la plaza cambiaria y que muestra el inicio de esta semana un dólar blue muy cerca del "delirio" de los 200 pesos como cotización, el panorama entre los inversores, agentes económicos y especialistas es de creciente preocupación.

Los números dan una muestra clara de esa salida de capitales que se aceleró a partir de la implementación del súper cepo, el 15 de septiembre.

Esperan que vuelquen unos US$ 3 mil millones al blanqueo para construcción

Efectivamente, desde esa fecha hasta el momento, el Banco Central (BCRA) lleva perdidos casi 2.000 millones de dólares en reservas totales, mientas que las líquidas, aquellas que utilización inmediata, estarían negativas con una cifra que los analistas calculan entre 300 y 500 millones de dólares.

Pero la gravedad del panorama se completa con los depósitos en divisas externas, los cuales hasta el 15 de septiembre hasta el cierre de la semana pasada muestra una caída de casi 2.300 millones de dólares.

De hecho, incluso, este mes el BCRA viene perdiendo màs de 700 millones de dólares y lo peor es que no se está observando un incremento considerable en la liquidación de exportaciones que se pensaba que iba a ocurrir en octubre, tras la decisión impulsada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, de promover una baja transitoria en las retenciones a las exportaciones de granos.

Apuesta por una ayuda del FMI para pasar el verano

Es decir, del 33 por ciento que estaban, en octubre bajaron al 30 por ciento, con un esquema que regresa a la imposición original a partir de enero, con lo cual, el grueso del incentivo para liquidar exportaciones debería haber ocurrido en el transcurso de esta segunda quincena, situación que hasta el momento no se ha reflejado como lo esperaba el gabinete económico.

Sobre esta situación, Matías Wilson, economista de la Cámara Argentina de Comercio, puntualizó que “están entrando dólares, pero a la vez se están perdiendo por la caída de reservas del Banco Central y la reducción de los depósitos en moneda extranjera”.

“A pesar del superávit comercial, de todas las restricciones que se han impuesto, hay fuga de capitales y esto está ligado totalmente al temor y la expectativa negativa a varios aspectos, entre ellos a la expansión monetaria y la situación fiscal desbordada”, resaltó el especialista.

Wilson resaltó que “hay que tomar medidas que generen claramente un cambio de expectativa en poco tiempo”.

En una sintonía similar, la economista y consultora María Castiglioni puntualizó que “hay superávit comercial, no hay vencimientos de deuda en el corto ni mediano plazo, pero a la vez, caen las reservas y los depósitos”.

“Sin dudas que lo que estamos padeciendo es un grave problema de confianza y por eso estamos viendo una fuga de capitales que se acelera. Además, con esta situación de crisis cambiaria se están produciendo graves distorsiones en el comercio exterior, con exportadores que liquidan poco y con importadores que adelantan sus compras externas por miedo a la inestabilidad y la devaluación”, comentó la economista.

Por su parte, el consultor y especialista en mercados, Christian Buteler, enfatizó que “desde el súper cepo la fuga de capitales se está acelerando y me parece que desde el Poder Ejecutivo no se toma una dimensión real del problema, o hay una cuestión timming que no se ajusta a la realidad del país”.

“Se necesita en forma urgente una hoja de ruta, un plan económico que marque las pautas a nivel monetario, fiscal, que obviamente cuenta con el aval del FMI y otros organismos internacionales, para empezar a generar más confianza y retomar de a poco un sendero de estabilidad. Se ha perdido la credibilidad y es imperioso recuperarla”, concluyó el especialista.

FN / DS