Enargas lanza campaña para que los usuarios se reempadronen y tengan el servicio a su nombre

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) instruyó a las Distribuidoras de gas por redes de todo el país para que comiencen con el reempadronamiento de usuarios, con el objeto de actualizar la titularidad del servicio a los fines de regularizar la información sobre la correcta titularidad de los suministros.

A propósito del tema, el titular del Enargas Federico Bernal aseguró que un 18% de los usuarios de gas de red (1,65 millones titulares del servicio) informados por las prestadoras a octubre 2021, corresponden a registros que no se pueden identificar por tener el CUIT/DNI incorrecto y un 10% (960 mil titulares del servicio) que corresponde a personas fallecidas.

Tener el servicio a nombre del usuario permite, entre otras cosas, acceder más rápido y de forma más sencilla a los beneficios que pudieran corresponderles, como es el caso de la Tarifa Social o el Registro Especial de Zona Fría (Ley N° 27.637).

El ENARGAS puso una nueva sección en su web oficial, en la que cada usuario puede seleccionar la prestadora que le brinda el servicio para acceder a la información necesaria y desde la web oficial de la distribuidora iniciar el trámite gratuito de actualización de la titularidad.

Cuáles son las empresas prestadoras del servicio de gas

Entre las empresas prestadoras del servicio de gas en todo el país aparecen:

Metrogas

Naturgy BAN SA

Camuzzi gas del sur SA

Camuzzi Gas Pampeana SA

Distribuidora de Gas Cuyana

Distribuidora de Gas del Centro

Litoral Gas SA

Gasnor SA

Gasnea SA

Según Federico Bernal, Interventor del Enargas, identificaron "de un total de 9,24 millones de usuarios residenciales de gas por redes, informados por las prestadoras a octubre 2021, que el 18% (1,65 millones titulares del servicio) corresponden a registros que no se pueden identificar por tener el CUIT/DNI incorrecto y un 10% (960 mil titulares del servicio) que corresponde a personas fallecidas.

"En este sentido, en noviembre de este año instamos a las prestadoras a que informen de esta situación a los suministros identificados para los fines y efectos previamente indicados", aseguró el funcionario

Tal como se explicó desde el Enargas, el objetivo de esta segunda etapa de la iniciativa es poder identificar correctamente a cada titular del servicio, ya que pueden existir casos cuya titularidad no esté a nombre del actual usuario (“usuario no titular del servicio”), como pueden ser los casos de usuarios que alquilan una propiedad o propietarios que no han formalizado el cambio de titularidad, y que no están en el universo de usuarios titulares identificados con CUIT/DNI incorrectos y/o fallecidos.

Las prestadoras ya están difundiendo a través de sus respectivos sitios web y redes sociales información sobre el lanzamiento de estas acciones.

