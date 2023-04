Especulación, desabastecimiento y ausencia de precios: la otra cara de la corrida del dólar

En las últimas jornadas, el valor del dólar aumentó considerablemente y rozó los $500, lo que desató preocupación por el impacto en los precios al consumidor.

Además, la inflación ya se da por descontada alta, cercana al 7% para abril, lo que agrega más incertidumbre sobre cómo podrían verse afectados los precios para el mes que termina el próximo domingo.

En ese sentido, Yolanda Durán, titular de la cámara de supermercados chinos, denunció las típicas artimañas que suelen suceder en medio de las corridas cambiarias y que termina afectando única y exclusivamente al consumidor. Entre otras cosas mencionó que no están recibiendo mercadería y que desde fines de la semana pasada no les confirman precios de productos como aceite, azúcar y harina.

Corrida cambiaria y salto del dólar: ¿cómo afecta el bolsillo de los argentinos?

Hay que tener en cuenta que, la especulación con los precios al consumidor en medio de una suba del tipo de cambio desemboca en una mayor inflación y a una disminución del poder adquisitivo, lo que finalmente le pone freno al consumo y afecta a la economía en general.

Del fuego del dólar a la mesa de los argentinos

En el caso de los alimentos también se observa como el valor del dólar afectó los precios, de acuerdo con un informe de la consultora Focus Market, de Damián di Pace, que realizó un relevamiento sobre cómo impactó en los precios la cotización del dólar desde cuando estaba $400 hace 10 días a su actual nivel de $ 490 aproximadamente.

“Un kilo de azúcar y 1 kilo de yerba mate cuando el dólar estaba a $400, tenían un precio de $319 y $850, mientras que con un dólar de $490 los precios son de $339 y 980, respectivamente. Es decir aumentos de entre el 6 % y 15 % respectivamente”, aseguró Di Pace.

Yolanda Durán, titular de la cámara de supermercados chinos.

“Un kilo de arroz y una gaseosa cola de 2,25 litros, costaban $388 y $460, cuando el dólar estaba a $400. Con un dólar a $490 el precio de los mismos productos subió a $439 y $490, respectivamente. Es decir un incremento de entre 13% y 6,5 % respectivamente”, agregó en su análisis.

"Por último, si se compra un paquete de fideos tirabuzones por 500 g y 1 kilo de harina 000 con un dólar a $400, pagamos $199 y $220. Sin embargo, si se compran los mismos productos con un dólar a $490, hoy cuestan $229 y $249, respectivamente. Es decir, aumentos de 15 % y 13 %”, añade la consultora.

La amenaza constante: la especulación

En línea con lo relevado por Focus Market, se expresó Yolanda Durán, representante de los super chinos, denunció retención de mercadería, faltante de precios, listas abiertas y aumentos superiores al 10% todo en menos de una semana y en el marco del ajuste de los tipos de cambio ante la escalada inflacionaria.

“Desde el jueves pasado, no nos entregaban la mercadería como corresponde (US$ 420). Nos decían que sus proveedores no estaban entregando productos y por eso no podían cumplir con la entrega a tiempo. Entre el viernes y el lunes nos enteramos de que directamente ya había productos que no tenían precio: como el aceite, la azúcar y la harina”, señaló Durán en diálogo con PERFIL.

Sergio Massa está dispuesto a volver a usar reservas del BCRA para frenar la estampida del blue

“Ahora, si conseguías quien te entregara lo hacía con un sobreprecio del 10% y menos de la mitad de la cantidad que pedía el supermercado regularmente. Si pedías 10 bultos te entregaban dos. Una especulación grosera. Están reteniendo la mercadería”, advirtió la representante.

La voz oficial y el planteo de Durán

“Tuve una reunión con el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, justamente para tocar estos temas. Él dijo que está analizando la variación de precios, pero mi posición es que se debería convocar a un encuentro a todos los proveedores de insumos y de materias primas de cada sector para ver de dónde están trayendo los productos; cuánto pagan por importación y más que nada, para saber qué tipo de dólar toman a la hora de formar el costo”, planteó Durán.

“Acá la noticia de hoy es vieja. Ayer (martes) recibimos precios con el 8% y 10% de aumento. Esta mañana (miércoles) ya llegaron productos con no menos de 12% de aumento y reitero, no todo lo que se pide lo entregan. Excepto los lácteos, que también aumentaron, pero están entregando con normalidad”, concluyó Durán muy en línea con los aumentos calculados por Focus Market.

Desde la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Tombolini contestaron a este medio que, si bien los comercios de cercanía como los almacenes y los super asiáticos no están alcanzados por los acuerdos de precios. ”Estamos verificando mayoristas y distribuidores”.

LR