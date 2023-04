En un martes frenético para los mercados, con un dólar saltó y rozó los $500 antes de volver a bajar, el ministro de Economía Sergio Massa decidió intervenir a las 13 y su acción impactó en los dólares financieros que marcaron una baja considerable.

Este miércoles 26 de abril comienza con una fuerte incertidumbre en la que cuesta vislumbrar qué va a pasar en las próximas horas. Por lo pronto, lo que sí se sable es que según comentaron a PERFIL fuentes oficiales cercanas al ministro, Massa volverá a intervenir para frenar cualquier otra corrida que se genere.

"Cada vez que vea especulación, Massa va a intervenir", explicó la misma persona con conocimiento cercano del tema. Además agregó que desde el Palacio de Hacienda prevén que en la rueda de hoy "el derrumbe de los financieros va a arrastrar al blue".

Dólar imparable: para un experto, "la brecha cambiaria es insostenible”

En abril la divisa paralela trepó 25%, y si bien se trata de un mercado pequeño, cada vez que sube genera mucha zozobra entre los argentinos.

Al mediodía de ayer martes, el dólar blue quedó a un paso de tocar los $500 y, a pesar de la fuerte venta, no se pudo impedir que la divisa cerrara en el mercado marginal en $495, unos $33 por encima de la jornada anterior. Pero los que sí bajaron fueron los dólares financieros, que era el objetivo oficial. Y se espera que justamente esa baja arrastre hoy al blue.

De hecho, luego de haber estado en los niveles de $480, tanto el dólar Bolsa como el Contado con Liquidación quedaron más cercanos al rango de los 450 pesos. Así, el dólar MEP cerró a $447 y el Contado con Liquidación a $450.

El Gobierno sale a contener la “bomba cambiaria”

¿Por qué intervino Massa?

Hasta ahora, estaba prohibido por el acuerdo con el FMI la posibilidad de intervenir para contener al dólar. Sin embargo, el ministro resolvió y "notificó" al Fondo Monetario Internacional que "eso también entraba en revisión porque él tiene la obligación de mantener la estabilidad en el país", confiaron a Perfil fuentes oficiales cercanas a Massa.

Poco después, el mismo Fondo Monetario salió a explicar que seguían trabajando junto al ministro y a su equipo económico.

Voceros del organismo señalaron que "el staff técnico continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado con el país en el contexto de la sequía muy severa”. En esa línea, agregaron que que “los intercambios entre las autoridades y el equipo del Fondo Monetario Internacional avanzan de manera constructiva.”

El próximo jueves, un equipo de representantes argentinos partirá hacia Washington para dar seguimiento a los detalles pendientes del acuerdo en progreso con el organismo internacional. Durante las nuevas negociaciones se espera que se acuerden nuevas transferencias de divisas para la Argentina.

Las reservas, el gran problema

Las reservas del BCRA aparecen como la gran incógnita en un escenario convulsionado. Con una tercer versión del Programa de Incremento Exportador que no llegó aún a aportar los dólares que esperaba el gobierno, la situación se sigue tensando, en especial cuando el gobierno piensa recurrir a ellas para frenar las corridas cambiarias que pudieran sobrevenir.

En la jornada de ayer el BCRA finalizó con un saldo positivo de u$s 41 millones. De esta manera, el acumulado del mes alcanza los u$s 230 millones. El dólar agro aportó ayer unos u$s 61 millones en la jornada y se estima que lleva aportando cerca de u$s 1500 millones desde que se inició esta tercer versión del PEI.

En esta línea por buscar más dólares, el gobierno decidió otra jugada y sumó nuevos productos al PEI. Se trata del sorgo, la cebada forrajera y el girasol, que no estaban en el primer anuncio del dólar agro.

Por otra parte, se espera que Economía anuncie una medida para facilitar las operaciones de empresas importadoras que utilicen la moneda china. Esto generaría alrededor de u$s700 millones por mes en las reservas. La aprobación del quinto tramo del swap con China aportaría otros u$s 1.000 millones de libre disponibilidad.

Se estima que en el día de la fecha Economía podría aportar detalles en relación al mecanismo, plazos y otras cuestiones técnicas.

LR