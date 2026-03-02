Euro blue hoy: a cuánto cotiza este lunes de 2 marzo de 2026

A cuánto cotizz el euro blue hoy, 2 de marzo

El euro blue hoy, lunes 2 de marzo de 2026, cerró a $1.766,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cotizs el euro oficial hoy, lunes de 2 marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 2 de marzo cotiza a a $1.600,00 para la compra y $1.700,00 para la venta

.Bancos vs fintechs: la disputa por más crédito

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.203,99 para la compra y $1.598,94 para la venta este lunes 2 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 2 de marzo

Milei rompe con el Círculo Rojo y declara la guerra a la cúpula empresaria a la que acusa de conspirar

Cómo cotiza el euro en los diversos bancos de Argentina, este lunes 2 de marzo

Este lunes 2 de marzo, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.600,00 comprador y $1.700,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.650 comprador y $1.710 vendedor.

Banco Patagonia: $1.614,17 comprador y $1.706,44 vendedor.

Banco Supervielle: $1.622 comprador y $1.719 vendedor.}

¿A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 2 de marzo?

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 2 de marzo cotiza en el mercado paralelo a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

Riesgo de estanflación: la meseta tan temida

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.