Falta de Gasoil: Expendedores, transportistas y el campo piden "medidas urgentes"

La falta de gasoil sigue complicando a gran parte del país. En las últimas horas,desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEAAC) advirtieron que la falta se agrava a medida que pasan los días y, a la vez, laertaron por los sobreprecios que cobran en algunas estaciones de servicio.

Las quejas de las entidades se multiplican, y este lunes 13 de junio el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha) Gabriel Bornoroni, aseguró que el Gobierno debería tomar "medidas concretas" para garantizar el abastecimiento de gasoil, al tiempo que reconoció que a los expendedores "no" los "escuchan" cuando reclaman por la escasez de ese combustible.

Según el dirigente, los expendedores de combustibles atraviesan por "un momento de crisis" y dijo: "Ya en octubre del año pasado dijimos que íbamos a tener problemas con el gasoil, pero nadie nos escuchó. Eso nos genera bronca", indicó Gabriel Bornoroni en declaraciones a "Esta mañana" que se emite por Radio Rivadavia.

"Nos reunimos con funcionarios. Y nada. Somos un país productor y estamos viendo a quién le compramos. No entiendo porqué nuestra clase dirigente no toma medidas concretas", se quejó Bornoroni.

Además, el empresario comentó además que la Argentina importa entre el 20% y el 25% del gasoil que consume, pero resaltó que el país tiene condiciones para llegar al autoabastecimiento.

También aclaró que todos los productos que venden las estaciones de servicio "tienen problemas de abastecimiento", a la vez que añadió: "Trabajamos con cupos de todas las marcas".

Bornoroni puntualizó que la falta de gasoil "afecta principalmente la cosecha" y señaló acerca de los expendedores: "No podemos hacer un paro, solo podemos visibilizar el tema".

El transporte, con problemas

"Cada día hay menos combustible y son cada vez más los camiones parados esperando cargar y seguir viaje. Hace ya más de 70 días que estamos con esta situación. Venimos muy castigados porque la falta de gasoil complica mucho al transportista", sostuvo en las últimas horas el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEAAC) Roberto Guarnieri.

El dirigente comentó que en algunas estaciones de servicio del interior del país están cobrando el litro de gasoil "blue" entre $200 y $240: "Es un sobreprecio. Te dan 100 litros pero si se necesita más te cobran más. En algunos lugares ni siquiera dan factura por la venta. No se puede cobrar más de lo que sale, que es $130", puntualizó.

En declaraciones al programa "Sin relato", que se emite por AM 990, el empresario señaló además que los transportistas tratan que "cuando el camión obtiene combustible, llegue a dejar su carga en destino", a la vez que agregó: "Luego, a la vuelta, Dios dirá.

Parece que a nadie le importa que el chofer esté tres o cuatro días por semana para hacer un solo viaje". También aseguró que, si bien la escasez afecta más al norte del país, está empezando a faltar en la Patagonia, región en la que no había problemas hasta hace pocos días.

En una serie de videos, que comenzó a difundir este lunes Federación Agraria Argentina bajo el Hashtag #Singasoilnohayalimentos, reflejan cómo la falta de gasoil o los sobreprecios en combustibles afectan a los pequeños y medianos productores federados.

Adrián Pelliza, director de FAA aseguró: "Entregan combustible a cuentagotas y con un diferencial de precio tremendo”

Para el director de FAA. “Nos encontramos con el inconveniente para conseguir el combustible. En algunos lugares se encuentra, pero el tema es la diferencia de precios. También hay lugares donde no se consigue y hay un faltante de lubricantes. Esta situación se da cuando tenemos toda la cosecha gruesa de segunda por delante. Se está levantando maní. Y se está haciendo, en donde se puede, la siembra de trigo donde ya el faltante de humedad está complicando el desarrollo del propio cultivo y demás. A la espera de algunas lluvias también para hacer algo de cebada más adelante”.

Por su parte, Germán Thean explicó que “La falta de combustible nos afecta la cosecha”

“La falta de combustible nos afecta para la cosecha de soja, sorgo, maíz y algodón; así como también para la siembra de trigo. A su vez, afecta el traslado del algodón hacia la desmontadora, y del cereal hacia los puertos. Esperemos que esta situación se solucione para seguir trabajando normalmente”

Otro productor de FAA que se sumó al reclamo ante la imposibilidad de levantar la cosecha fue Manuel Lucero: “No podemos cosechar porque no hay gasoil”

“Tenemos inconvenientes con el gasoil. En Emilio Bunge, cerca de Villegas, no hay. En Piedritas, sobre la ruta N° 33, tampoco. En General Villegas, ayer (por el miércoles 8 de junio) no había gasoil en las tres estaciones de servicio: YPF, Axion, ni Shell. Estábamos trabajando en la manga y no tenemos gasoil para el tractor para dar rollos ni ración, así que todo es un problema”, aseguró.

Para el presidente de esa filial de FAA, “Hace dos meses que venimos arrastrando la faltante de gasoil. Tenemos que hacer ahora la cosecha del maíz de segunda y sorgo. Un maquinista no está viniendo porque no consigue gasoil porque necesita dos mil litros para venir a esta zona. Todo mal. Esto no da para más. Parece que el gobierno no entiende y no nos deja trabajar. Hace seis meses que pusimos toda la plata para sembrar y ahora que tenemos que cosechar los maíces y los sorgos no podemos porque no hay combustible”.

