Festival de bonos como en los '80: ¿Terminaremos igual?

Los vencimientos de deuda que tiene Argentina son muy bajos y es un dinero que los países limítrofes conseguirían en el mercado a 30 años sin problemas. Sin embargo, Argentina no los consigue por la falta de confianza que irradia el gobierno. Vamos a un festival de bonos como en los 80, con nombres que parecen medicamentos.



¿Cómo están los vencimientos hasta fin de año?

La deuda de capital más intereses en dólares suma U$S 1.099 millones, neta. Esta cifra surge de tomar la deuda en dólares del cuarto trimestre y restarle los pagos en DEG que le haremos al FMI.

La deuda en pesos en el último trimestre suma el equivalente a U$S 1.533 millones neta de los adelantos del Banco Central a Tesorería, y el desafío es renovarla.

En total, los vencimientos del primer trimestre sumarían el equivalente a U$S 2.632 millones. Es una cifra que para un gobierno latinoamericano la renovaría sin problemas y a 30 años de plazo. En Argentina esta deuda es un gran problema porque no tenemos ni un gramo de confianza.







¿Qué nos espera para el año 2022?



Nada que no sea manejable. Si reestructuramos la deuda con el FMI a 10 años, con 4 años de gracia, se necesitan pocos dólares en el primer trimestre del año, pero hay muchos pesos a vencer.

La deuda en dólares suma U$S 5.515 millones, le restamos los vencimientos del FMI y solo nos quedan a vencer U$S 1.934 millones, una alta deuda en el escenario de desconcierto general que genera el propio gobierno con sus decisiones.

La deuda en pesos equivale a U$S 9.229 millones, pero un 46,5% es deuda con el Banco Central que se renueva automáticamente. La deuda en pesos a renovar es de U$S 4.940 millones con un fuerte vencimiento en marzo del año 2022.

La deuda total a vencer y exigible suma U$S 6.874 millones. Una cifra muy elevada bajo las exigencias actuales.







¿La misma cuenta para todo el año 2022?



La deuda en dólares del año 2022 luce muy elevada, pero si detraemos los vencimientos del FMI más las Letras Intransferibles entre la Tesorería Nacional y el Banco Central que se renuevan automáticamente, tenemos que pagar U$S 5.944 millones.

La deuda en pesos a vencer es el equivalente a U$S 19.854 millones, si detraemos los adelantos del Banco Central a la Tesorería que se renuevan en forma automática, el desafío es renovar deuda en pesos por el equivalente a U$S 15.565 millones.



La deuda total a vencer en el año 2022 suma U$S 21.509 millones. Esta deuda no sería un problema para un país vecino como Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil o Uruguay.





Cómo será el último trimestre del año

Muy complicado porque el mercado de dólares está arisco para renovarle una deuda al Estado, con vencimientos por U$S 1.099 millones y escasas reservas, te diría que estamos en problemas.

Respecto del vencimiento de deuda en el mercado de pesos, creo que vamos a volver a ver una intromisión del sector público en el crédito del sector privado. A medida que pase el tiempo y no haya una reforma estructural, el sector público invade al sector privado y este se queda con menos financiamiento.



Eso es falso, salieron líneas de crédito muy beneficiosas



Son líneas de crédito beneficiosas y obligatorias, caso nunca visto. Será difícil que los bancos puedan colocar todo lo que el gobierno le exige. Los sectores afectados por la pandemia, como gastronómico, hoteles, culturales y esparcimientos, quedaron con carpetas poco presentables y están lejos de ser sujetos de créditos por tener flujos de fondos muy flacos, o raquíticos.

El Banco Nación no asiste a estos sectores, pero el Banco Central le exige que lo haga el conjunto del sistema. Si fuera negocio, el compañero Claudio Lozano (director del Banco Nación) ya lo hubiera realizado.

Estamos en una situación dual: el sector público y privado necesitan financiamiento pero no hay solvencia



Correcto, el gobierno también tiene dificultad para conseguir financiamiento. El viernes la Comisión Nacional de Valores cambió la normativa para los Fondos Comunes de Inversión para habilitarlos a invertir en lo que serán nuevos títulos soberanos con vencimiento menor o igual a 30 días, intransferibles y pre cancelables total o parcialmente. Es la resolución 905.



¿Este escenario es similar al Plan Primavera?

Correcto, estamos ante un festival de bonos. En la década del 80 se emitieron títulos públicos con nombres más parecidos a medicamentos que a instrumentos financieros, los nombres de la época eran Tidol, Denor, Tacam, Ticof, Bagon, Ledo, leda, Lefa, Barra entre otros. En la actualidad tenemos Lecer, Ledes, Lepase, entre otros. Mientras lees el informe tomate un Rivotril, que no es un bono, pero te va a hacer bien con los problemas que tenemos por delante.



¿Crees que vamos a un escenario similar?



Solo faltaría que hicieran un desdoblamiento cambiario, una suba muy fuerte de tarifas, una devaluación del dólar oficial, suba de la tasa de interés, un mayor control de precios, congelamiento de paritarias y estaríamos más ochentosos.



¿Cómo termina la película?



Como siempre, un festival de bonos en pesos, emisión de pesos a destajo e incremento de la deuda del Banco Central son el combustible necesario para terminar en una gran devaluación del tipo de cambio oficial, alta inflación y suba de los dólares alternativos.

Algunas conclusiones

La deuda que le vence a Argentina hasta diciembre del año 2022 es muy baja si tenemos en cuenta que puede reestructurar la deuda con el FMI en el mes de enero y reprogramar los pagos a futuro.



La deuda total a cubrir en los próximos 15 meses suma U$S 24.141 millones, de los cuales U$S 7.043 son en dólares billetes, mientras que U$S 17.098 millones son en pesos. Cualquier país limítrofe se podría financiar sin problemas en el mercado de capitales por este monto, a 30 años y a una tasa no mayor al 5% anual. A un plazo menor la tasa sería significativamente inferior.



Esto nos indica que los problemas de Argentina son generados por la falta de confianza del gobierno actuante. Sin crédito habrá que recurrir a artilugios internos.



El gobierno tratara de saldar esta deuda vía emisión de pesos, renovación compulsiva en el mercado interno, y le quitara financiamiento al sector privado. Un conjunto de medidas de este tipo, nos llevarán a una alta inflación, aumento del dólar oficial y por el efecto expectativa, una suba muy fuerte en el valor de los dólares alternativos.



En el comienzo de la semana vencen bonos del tesoro y no hay dinero para pagarlo, es muy probable que comencemos octubre con nuevas transferencias del Banco Central al Tesoro, lo que alimentará la suba de los dólares alternativos.



En el campo, el probable cierre del registro de exportaciones plancharía al maíz, algo que ya ocurrió con el trigo. La soja está con tendencia a la baja ante la mejora de cosecha en Estados Unidos.



* Analista y consultor económico