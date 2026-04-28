La Fórmula 1 y Colapinto en Buenos Aires podrían generar un impacto económico de al menos US$ 600 millones

La presencia de la Fórmula 1 en Argentina después de 28 años, con la presencia de Franco Colapinto, podría generar un impacto económico de US$ 600 millones para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrían ascender hasta US$ 1.000 millones, de acuerdo con cálculos oficiales.

El Road Show de Colapinto este último fin de semana en Buenos Aires ratificó la pasión “fierrera” de los argentinos y el deseo de que la Fórmula 1 vuelva a incluir al país en su calendario.

Las 600.000 personas que asistieron a ver al pilarense no pasaron desapercibidas para la organización de F1, ya que en sus redes sociales se compartieron imágenes del espectáculo.

Flavio Briatore le dedicó unas palabras a Franco Colapinto luego del histórico Road Show

En abril de 1998 se disputó el último gran premio en Buenos Aires. En 2024, cuando se anunció a Colapinto como piloto de Fórmula 1 en la escudería Williams, comenzó a barajarse la posibilidad de que la máxima categoría vuelva al país, de la mano del de los gobiernos nacional y porteño.

Los pasos para que la F1 vuelva a la Argentina

La renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez se inició el 2 de enero pasado con la demolición de estructuras antiguas, y avanza ahora con la construcción de las columnas para los nuevos boxes. La inversión demandó US$ 150 millones.

El proyecto apunta a la homologación para de las federaciones internacionales de motociclismo (FIM) y del automóvil (FIA), como el MotoGP y la F1. “Ya tenemos confirmado el MotoGP para el año que viene y queremos ir por más: que el sueño de la F1 en el Autódromo se haga realidad en poco tiempo”, afirmó este fin de semana el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, comentó a PERFIL: “Ya hicimos la postulación para la Fórmula 1 ante la FIA y todavía no está confirmado el calendario del año que viene. Creo que si nosotros hubiéramos tenido listo el autódromo este año, podríamos haber suplantado una de las fechas que se suspendieron en Medio Oriente”.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires

Y añadió: “Nosotros garantizamos que se puede hacer, que el autódromo puede recibir a la Fórmula 1, después ellos eligen los lugares para 22 carreras y para sumar uno tienen que sacar otro. Ojalá lo podamos lograr el año que viene”.

Consultado sobre el impacto económico que podría tener la Fórmula 1 , Gilligan sostuvo que "cualquier evaluación conservadora que surge de la comparación con otros grandes premios, nos da una cifra entre US$ 500 y US$ 1.000 millones para la Ciudad en términos directos e indirectos", por la presencia de los equipos, la organización y turistas locales y del exterior.

"Hoy estamos calculando que el MotoGP va a generar US$ 180 millones, así que tres veces esta cifra sería razonable para la Fórmula 1. Además tenemos un techo, porque estamos preparando el autódromo para tres días de 100.000 personas cada uno. El impacto sería de unos US$ 600 millones, como estimación conservadora”, agregó el Presidente del Entur.

Con respecto a la inscripción para acceder al calendario, la cifra ronda los US$ 40 millones. "Ese monto la Ciudad lo garantiza pero se hace un joint venture con el sector privado. Es un evento privado, la Ciudad pone las condiciones para que se pueda hacer", comentó el funcionario.

Impacto económico de la F1 en Brasil y México

Brasil y México son los únicos países de América Latina que hasta ahora están incluidos en el calendario de la Fórmula 1.

La carrera en el circuito de Interlagos, generó un impacto económico que superó los US$ 412 millones para el Estado de San Pablo. Con el condimento de la vuelta de un piloto brasileño a la categoría, Gabriel Bortoleto, asistieron unas 300.000 personas en los tres días del evento (pruebas, clasificación y carrera). Todo el movimiento generó unos 20.000 empleos.

Según datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, el último Gran Premio de México generó un derrame económico de US$ 1.100 millones.

Solo en hospedaje, el impacto económico fue de US$ 18,3 millones, generando una ocupación hotelera del 90% en las zonas cercanas al circuito y del 72,5% en el resto de la Ciudad de México.

El GP 2025 mexicano demandó 10.649 empleos y se registraron 401.326 asistentes durante los tres días del evento.

LM