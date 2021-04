Gigante de internet supera expectativas y más que duplica su beneficio en el primer trimestre

La multinacional estadounidense Alphabet, matriz de Google, anunció que superó ampliamente las expectativas del mercado para sus ganancias del primer trimestre con un total de u$s 17.930 millones, lo que supone más que duplicar la cifra (+162%) respecto al mismo período del año pasado.

Durante los pasados tres meses, la firma ingresó u$s 55.314 millones, un 34% más que los u$s 41.159 millones facturados a principios del ejercicio anterior. De esta forma, supera las expectativas de los analistas que situaban la cifra de negocio en unos u$s 51.600 millones de dólares.

Alphabet presenta una app de control de tráfico aéreo para drones

El crecimiento se debe principalmente a fuertes alzas en los ingresos publicitarios en el buscador Google y en el portal de videos Youtube. También, contribuyeron a este resultado las actividades "en la nube".

En ese sentido cabe resaltar que, si bien los ingresos por publicidad en el buscador siguen suponiendo el grueso de las ventas de Alphabet (subieron un 32%), hasta los i$s 44.680 millones, se destaca el crecimiento experimentado por Google Cloud, hasta los u$s 4.047 millones (+45%). De hecho, este segmento ha venido creciendo en el último año impulsado por el confinamiento y las dinámicas de estudio y trabajo desde casa aplicadas en todo el mundo. Las ventas por publicidad en Youtube subieron hasta los u$s 6.000 millones, un 48,7% más.

Las acciones de Alphabet subían alrededor de un 5% a 2.405 dólares en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado. Asimismo, su directorio autorizó una recompra adicional de hasta 50.000 millones de dólares de sus acciones.

Google insiste en el plan de terminar con la venta de anuncios con cookies

De acuerdo con Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, en el último año, las personas utilizaron la búsqueda de Google y muchos otros servicios online para mantenerse informada, conectada y entretenida mientras transcurrían la pandemia. "Continuamos con nuestro empeño en ofrecer servicios de confianza para ayudar a personas de todo el mundo. Nuestros servicios en la nube están ayudando a las empresas, grandes y pequeñas, a acelerar sus transformaciones digitales ", dijo el directivo. Incluso, algunos ejecutivos atribuyen parte del crecimiento a búsquedas específicas sobre el Covid-19, incluyendo información sobre la enfermedad.

En el último año, las acciones de Alphabet subieron un 80% ocupando el lugar 184 entre las empresas del índice S&P 500.