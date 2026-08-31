Granja Tres Arroyos suspendió la producción en una de sus principales plantas por falta de luz y problemas operativos

La crisis de Granja Tres Arroyos se profundizó este lunes con la suspensión por tiempo indeterminado de las tareas operativas en su planta de Capitán Sarmiento, donde la empresa comunicó a sus trabajadores que desde el 31 de agosto no deberán concurrir a prestar servicios por la falta de suministro eléctrico y otros problemas operativos y productivos.

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La paralización de una de sus plantas históricas se suma a un escenario de salarios adeudados, reducción de la actividad y creciente incertidumbre sobre el futuro de los cerca de 1.200 empleados que, según fuentes gremiales, integran la dotación del establecimiento.

La empresa informó la medida mediante un comunicado interno enviado a los operarios de Capitán Sarmiento, en el que señaló que, “debido a la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”, las tareas permanecerán suspendidas “hasta nuevo aviso”. Además, indicó que el personal no deberá presentarse a trabajar salvo que sea expresamente convocado por un encargado o supervisor.

Comunicado de Granja Tres Arroyos, planta Capitán Sarmiento

El secretario gremial de Granja Tres Arroyos, Julio Chamorro, explicó a Perfil que el corte de energía se produjo durante la última semana y los trabajadores esperaban que la situación pudiera normalizarse antes del fin de semana. Sin embargo, aseguró que eso no ocurrió y que el viernes los empleados fueron notificados de que la planta quedaría cerrada desde este lunes por tiempo indeterminado.

Chamorro sostuvo que, la interrupción del suministro eléctrico estaría vinculada con dificultades de la compañía para afrontar la factura. A ese cuadro se sumó, según relató, el retiro de equipos que pertenecían a terceros y se encontraban dentro del establecimiento por alquiler.

Retiro de maquinaria e incertidumbre entre los trabajadores de Sarmiento

El dirigente gremial afirmó que algunos trabajadores también reportaron movimientos dentro de las oficinas de la planta. “Incluso un compañero nos dice que estaban retirando muebles de oficina y pertenencias personales de los propietarios que estaban en las oficinas ahí”, señaló Chamorro, quien interpretó esos movimientos como otra señal de que la paralización podría extenderse.

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“El cierre parece que viene para largo”, advirtió el secretario gremial. Según su testimonio, antes de la suspensión total la planta ya venía funcionando de manera reducida: en determinados períodos los operarios realizaron jornadas de tres horas y luego la faena quedó limitada a unas cuatro horas, con una producción cercana a los 50.000 pollos.

Chamorro también sostuvo que la empresa mantiene deudas salariales y afirmó que la situación alcanza a distintas plantas del grupo. En el caso de Capitán Sarmiento, aseguró que los atrasos se remontarían a junio o julio y que la dotación ronda los 1.200 trabajadores.

La compañía, por su parte, no estableció en el comunicado una fecha para la reanudación de las actividades. Solo señaló que las novedades relacionadas con la situación serán informadas oportunamente a través de sus canales de comunicación, por lo que los operarios de Capitán Sarmiento quedaron a la espera de nuevas definiciones sobre el futuro de la planta.

La crisis ya había golpeado a la planta de Concepción del Uruguay

El freno en Sarmiento se produce después de que otra planta de Granja Tres Arroyos, ubicada en Concepción del Uruguay, quedara paralizada desde mayo. Allí, según relató Walter Barbara, operario de la compañía durante más de 30 años, los problemas comenzaron antes del cierre con reducciones en las jornadas y dificultades cada vez mayores para cobrar los salarios.

Barbara aseguró que los pagos por sus salarios quincenales pasaron progresivamente de realizarse en una sola vez a dividirse en dos, tres y hasta cinco cuotas. Según su relato, finalmente los trabajadores rechazaron continuar bajo esas condiciones y la empresa frenó la actividad. Desde entonces, sostuvo, la planta permanece cerrada y los empleados no volvieron a cobrar salarios.

La situación derivó además en una fuerte reducción de personal. Barbara aseguró que integró una primera tanda de 270 trabajadores despedidos y que este lunes se agregaron otros 210 telegramas, lo que elevaría a 480 las cesantías en Concepción del Uruguay. Chamorro coincidió con esa cifra y afirmó que también fueron alcanzados integrantes de la representación sindical.

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El secretario gremial utilizó lo ocurrido en Entre Ríos como antecedente para advertir sobre la gravedad de la situación en Sarmiento, aunque sostuvo que la crisis no sería generalizada en toda la industria avícola. Según relató, en una reunión realizada semanas atrás en la CGT, un representante de la cámara del sector afirmó que “el problema es puntual de Tres Arroyos”.

Los gremios preparan una reacción ante el avance de la crisis

Ante el deterioro de la situación en las distintas plantas, Chamorro anticipó que para el 9 de septiembre se prepara una reunión en Buenos Aires entre organizaciones sindicales vinculadas a molineros, trabajadores rurales, carne y alimentación. El objetivo, explicó, será avanzar con una acción conjunta frente a los despidos, las deudas salariales y la paralización de establecimientos.

El dirigente estimó que existen casi 7.000 puestos de trabajo en riesgo dentro de Granja Tres Arroyos y señaló que los gremios buscarán reclamar asistencia para preservar la actividad, además del pago de salarios e indemnizaciones. “Lo que queremos pedir nosotros como gremios industrialistas es que se ayude absolutamente a la industria, y en particular a esta empresa, para que pueda salir adelante”, afirmó.

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Mientras se organiza esa respuesta sindical, el foco inmediato permanece puesto en Capitán Sarmiento, donde la producción quedó suspendida sin una fecha de regreso. El comunicado enviado a los operarios dejó la reapertura sujeta a un nuevo aviso de la empresa, en momentos en que el retiro de maquinaria, los problemas con el suministro eléctrico y los atrasos salariales profundizan la incertidumbre sobre la continuidad de una de las plantas centrales de Granja Tres Arroyos.

GZ / lr