Exportación avícola: “Ya tenemos prácticamente toda Europa abierta para el envío de mercadería argentina”

El gerente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, pasó por Canal E y se refirió a que la industria avícola argentina recibió una noticia clave con la publicación oficial de la reapertura del mercado de la Unión Europea para la carne aviar fresca, luego de que el país recuperara el estatus sanitario de libre de influenza aviar.

Carlos Sinesi recordó que la normalización sanitaria atravesó varias etapas debido a nuevos focos detectados durante el último año. “El brote del año pasado de agosto del 2025 se había resuelto ya en el mes de febrero”, señaló. Sin embargo, explicó que, “el 19 de febrero volvimos a tener el tercer brote y quedó cerrado otra vez el mercado hasta salir del brote”.

La resolución de la Unión Europea demoró 20 días

Tras superar esa situación, Argentina volvió a gestionar la reapertura ante las autoridades europeas. “El 9 de julio hubo una reunión y tuvimos que esperar estos 20 días para que saliera en el diario oficial de la Unión Europea”, indicó. Finalmente, confirmó: “20 días después de la publicación se vuelve a reabrir el mercado”.

Para Sinesi, la medida llega en un momento estratégico. “Una noticia muy buena”, definió, al remarcar que “hoy con el acuerdo Unión Europea-Mercosur nos va a permitir aprovechar esta ventana”. Además, recordó que, “hace 10 días también nos reabrió el mercado del Reino Unido”, por lo que “ya tenemos prácticamente toda Europa abierta para el envío de mercadería argentina”.

Cuánto se deberá exportar para cumplir con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, explicó que, “la cuota total son 180 mil toneladas pero en un plazo de seis años”, con una incorporación progresiva de cupos. Para 2026, precisó que se habilitaron “20 mil toneladas, 10 mil toneladas con hueso y 10 mil toneladas sin hueso”.

El beneficio principal, subrayó el entrevistado, es la reducción arancelaria. “Tiene un derecho de importación del 0%”, lo que representa “un número sumamente importante” porque mejora la competitividad frente a otros exportadores.

La reapertura europea también es relevante por el tipo de producto que demanda ese mercado. “Fundamentalmente es por el producto con valor agregado que se le vende a la Unión Europea”, explicó. En ese sentido, agregó: “La pechuga tiene un valor superior al resto de los productos”.