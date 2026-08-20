El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Mario Grinman abrió el Council of the Americas con un fuerte respaldo al nuevo rol del sector privado. Admitió que hay empresas que “la están pasando mal” y que se perdieron puestos de trabajo, pero sostuvo que el cambio de modelo exige “salir de la zona de confort” y asumir más responsabilidad.

Ante empresarios, funcionarios y referentes del mundo económico, Grinman sostuvo que los argentinos, y en particular los hombres y mujeres de negocios, estuvieron durante mucho tiempo acostumbrados a un Estado “omnipresente”, que “todo lo regulaba, todo lo controlaba y todo lo decidía”.

Javier Milei formará parte de la 23ª edición del Council of the Americas

Como ejemplo, mencionó las intervenciones sobre la exportación de carne y las regulaciones comerciales que llegaron a definir “cuánto tenía que medir la góndola de un supermercado” o la ubicación de determinados productos.

“Ese Estado sobredimensionado impedía a la mayoría de las empresas crecer y era un lastre para el país en general”, afirmó el titular de la CAC.

“El Estado paternalista ofrecía cierta comodidad”

Grinman también hizo una autocrítica sobre la relación del sector privado con ese esquema. Según planteó, el Estado paternalista no solo imponía restricciones, sino que también generaba una zona de comodidad.

“Con un Estado paternalista no teníamos muchas cosas para decidir y, si las cosas salían mal, teníamos a quién culpar”, señaló.

En ese punto, sostuvo que el nuevo escenario exige un cambio de actitud por parte del empresariado. “Cuando el sector privado recobra protagonismo, también toca asumir una mayor cuota de responsabilidad”, remarcó.

Para Grinman, esa responsabilidad implica “salir de la zona de confort” y aprender a “navegar en aguas abiertas”. De todos modos, destacó que buena parte del sector privado está asumiendo “con entusiasmo” el desafío de jugar en esta nueva etapa, a la que vinculó con una mayor libertad económica y con la posibilidad de liberar el potencial empresario.

La conferencia, organizada por Americas Society/Council of the Americas en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, comenzó a las 9:30 horas y tiene a Javier Milei como encargado del cierre, con una exposición prevista para las 12.30. Antes, pasarán por el escenario algunos de los principales funcionarios del gabinete libertario, en una jornada que volverá a reunir al círculo rojo empresario y a concentrar buena parte de la agenda económica del oficialismo.

El costo de la transformación

El titular de la CAC admitió que el proceso económico actual no está exento de dificultades. “Esto significa que es todo color de rosa, que es todo tranquilo, de ninguna manera. Las transformaciones significan sacrificios, significan dolor”, sostuvo.

En ese marco, habló en nombre del sector que representa la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, al que definió como “quizás el sector más dinámico de la economía” y al que atribuyó una participación cercana al 65% del PBI y una proporción similar en términos de empleo formal.

Grinman reconoció que la situación es heterogénea dentro del comercio y los servicios. “Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado, se han perdido puestos de trabajo”, señaló.

Sin embargo, defendió el rumbo general del proceso. “Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país, para que nuestros hijos puedan vivir en un país normal, creíble, yo creo que vale la pena”, afirmó.

Libertad, responsabilidad y una definición política

Hacia el cierre de su discurso, Grinman vinculó la idea de libertad económica con la responsabilidad individual. “Cuando hablo de libertad o de responsabilidad, hablo de la responsabilidad de cada uno de nosotros como individuos, de qué queremos para nuestro país, qué deseamos y en qué tenemos que trabajar”, planteó.

El dirigente empresario sostuvo que el nuevo contexto obliga a tomar posición. En ese sentido, contrastó el actual modelo con propuestas de mayor intervención estatal y advirtió sobre discursos que hablan de nacionalizar o expropiar.

“Hace unos días escuchaba a un gobernante decir que, si gana su partido, van a nacionalizar y van a expropiar”, afirmó.

Frente a esa alternativa, Grinman defendió el camino de reformas, aun con costos. “Después tenemos este modelo, no exento de sacrificio, pero si lo consolidamos y lo continuamos, vamos a tener un país espectacular”, sostuvo.

Y cerró con una definición ante el auditorio empresario: “Tengo claro de qué lado quiero estar”.

Council of the Americas: quiénes hablarán antes de Milei

La agenda del encuentro tendrá como primer eje fuerte a la minería, uno de los sectores que el Gobierno ubica entre los motores potenciales para atraer inversiones y generar divisas. El panel comenzará a las 10 y reunirá a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y de Salta, Gustavo Sáenz, junto con referentes del sector privado como Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva y country manager de Newmont Argentina.

A las 11, la atención pasará al capítulo energético. En ese tramo expondrán los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut, acompañados por Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, y Rodolfo Freyre, CEO de Southern Energy LNG. Con esos dos paneles, minería, petróleo, gas e infraestructura quedarán en el centro de la conversación con empresarios e inversores.

Luego será el turno de Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado hablará a las 12, en momentos en que el oficialismo busca mantener activa su agenda de reformas y presenta la simplificación normativa como una pieza clave para mejorar el clima de negocios.

Quince minutos más tarde expondrá Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Su participación incorporará la mirada externa y comercial a una conferencia en la que el Gobierno intentará mostrar a la Argentina como una oportunidad para el capital internacional.

El cierre estará a cargo de Milei. El Presidente llegará al Council después de varios días enfocados, según trascendió, en preparar sus próximas intervenciones ante audiencias empresarias y económicas. Su discurso se dará en una etapa en la que la Casa Rosada busca ampliar el relato económico: del ajuste fiscal y la estabilización hacia una promesa de recuperación, inversiones y resultados concretos.