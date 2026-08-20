Día del Empleado de Comercio 2026: cuándo es, cómo cae y qué pasa si se traslada

El Día del Empleado de Comercio 2026 se conmemora oficialmente el sábado 26 de septiembre en la Argentina. Durante esa jornada, los trabajadores comprendidos en la actividad mercantil tienen derecho a no prestar tareas, ya que la fecha se encuentra asimilada legalmente a un feriado nacional.

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La celebración alcanza a uno de los sectores laborales más numerosos del país e impacta especialmente en el funcionamiento de supermercados, shoppings, grandes cadenas comerciales, tiendas y otros establecimientos cuyos empleados están encuadrados en el convenio colectivo correspondiente.

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Cuándo cae el Día del Empleado de Comercio 2026

En 2026, el 26 de septiembre cae sábado. La fecha está establecida por la Ley 26.541 y, por lo tanto, se mantiene vigente independientemente del día de la semana en el que coincida.

Hasta el 20 de agosto de 2026, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) no había difundido un acuerdo específico que dispusiera el traslado de la conmemoración de este año. Por ese motivo, la única fecha confirmada hasta el momento es el sábado 26 de septiembre.

La posibilidad de trasladar la jornada surge de los acuerdos que suelen alcanzar FAECYS y las cámaras empresarias del sector, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Por qué podría trasladarse el Día del Empleado de Comercio

El traslado del Día del Empleado de Comercio no se produce de manera automática. Para modificar la jornada de celebración debe existir un acuerdo entre las organizaciones gremiales y empresariales involucradas.

En otros años, la fecha fue desplazada a un lunes con el objetivo de facilitar el descanso de los trabajadores y reducir el impacto sobre la actividad comercial. Sin embargo, mientras no se publique una circular o un acuerdo oficial para 2026, no corresponde dar por confirmado ningún cambio.

En caso de concretarse un traslado, el tratamiento previsto para el día del trabajador mercantil se aplicaría en la nueva fecha acordada. Las empresas y los empleados deberán aguardar una comunicación de FAECYS y de las cámaras empresarias para conocer si finalmente habrá una modificación.

El 26 de septiembre es una jornada especial destinada a los empleados de comercio alcanzados por la normativa y los convenios de la actividad.

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La Ley 26.541 establece que durante esa fecha los empleados mercantiles no prestarán tareas y que el día será asimilado a los feriados nacionales a todos los efectos legales.

Esto significa que los trabajadores alcanzados pueden descansar sin sufrir descuentos salariales. El beneficio no depende de la antigüedad, la categoría laboral ni la condición de afiliado a una organización sindical, sino del encuadramiento del empleado dentro de la actividad correspondiente.

Qué pasa si un empleado de comercio trabaja ese día

Si un trabajador presta servicios durante el Día del Empleado de Comercio, la jornada debe liquidarse de acuerdo con las reglas aplicables al trabajo realizado durante un feriado. En términos generales, corresponde abonar la remuneración habitual más una suma igual, es decir, el denominado pago doble.

Además, el empleador no puede sustituir automáticamente ese pago adicional por un franco compensatorio. La situación debe analizarse conforme a la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 26.541 y los acuerdos sectoriales que resulten aplicables.

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La legislación tampoco impone directamente el cierre de todos los locales. Un establecimiento podría funcionar si es atendido por sus propietarios, familiares o personal que no se encuentre alcanzado por la conmemoración. Por eso, la decisión de abrir no elimina los derechos laborales de los empleados comprendidos en el régimen.

Qué comercios podrían cerrar el 26 de septiembre

Durante el Día del Empleado de Comercio suelen cerrar numerosos supermercados, hipermercados, centros comerciales y grandes cadenas. También pueden verse afectados locales minoristas, mayoristas y otros negocios que dependen de trabajadores mercantiles.

No obstante, el nivel de adhesión puede variar según la ciudad, la actividad y los acuerdos locales. Los comercios atendidos exclusivamente por sus dueños pueden abrir, mientras que algunos establecimientos esenciales podrían funcionar con modalidades especiales y respetando el pago previsto para sus empleados.

El origen del Día del Empleado de Comercio

La fecha recuerda el 26 de septiembre de 1934, cuando fue sancionada la Ley 11.729, una norma que incorporó importantes derechos para los trabajadores comerciales. Entre sus avances se encontraban disposiciones vinculadas con las vacaciones, las licencias por enfermedades y accidentes y las indemnizaciones por despido.

Décadas después, el Congreso sancionó la Ley 26.541 el 11 de noviembre de 2009. La norma fue promulgada el 10 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial el 15 de diciembre de ese año, estableciendo formalmente el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio.

LT