Hipotecados UVA advirtieron que se viene una ola de remates si no aparece una solución

Las cuotas de los créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) siguen en aumento y ya son más de 100.000 hipotecados que retoman sus reclamos y advierten con una ola de remates en el caso de que el Gobierno no atienda sus demandas y les ofrece una solución.

Perla Figueroa y Paola Gutiérrez, integrantes de Hipotecados UVA, manifestaron su preocupación por el valor de los créditos y por la falta de respuestas del gobierno.

“Estamos desesperados y angustiados porque claramente esto no tiene tope", dijo Figueroa y agregó que "nos está llevando a una escalada que asfixia la economía de los hogares".

Por otro lado, Gutiérrez aseguró que "es un día triste porque muchas familias empiezan a malvender lo que fue su derecho al acceso a una vivienda digna" y advirtió que "la UVA no tiene techo, hoy puede estar a $100 y si se descontrola todo en un año puede estar a $200".

En esa línea, Figueroa consideró que el crédito "es una cuasi moneda que cotiza como el dólar, atada a la inflación, con lo cual está haciendo estragos. El descalce de nuestros salarios frente a la inflación es descomunal".

"Lo que pedimos es que los bancos ganen un poco menos, que nos cambien la forma de indexación y que se revea el sobre-endeudamiento", afirmó Gutierrez.

Los créditos UVA subieron más de 600% en seis años y quedó cerca de los 100 pesos

"No estamos pidiendo un subsidio o que el Estado ponga plata porque entendemos la situación crítica de Argentina", agregó.

En palabras de Figueroa lo que solicitan "es una reestructuración de las deudas y que sea reemplazado por otro sistema que sea más justo".

Los créditos UVA fueron lanzados en 2016 por el Banco Central con el fin de generar una nueva modalidad de ahorro y de préstamos que faciliten el acceso a la vivienda propia. El sistema de indexación fue atado al índice de inflación, lo que desencadenó una disparada constante en el valor del préstamo debido al constante aumento del costo de vida en el país.

Alberto Fernández prometió una solución

En diciembre, el Presidente encabezó la entrega de viviendas del plan Procrear en Parque Patricios y se encontró con tomadores del crédito del programa que impulsó la administración de Mauricio Macri que reclamaban ser escuchados.

Fernández expresó que trabajarían en una solución, criticó la política de la gestión pasada y recordó que había recomendado no tomar ese tipo de préstamos. Las declaraciones del mandatario no fueron bien recibidas por las familias afectadas.

"La respuesta no es `yo te avise´, no son los Fabulosos Cadillacs", reprochó Gutiérrez, al tiempo que aseguró que esa contestación no es propia de la responsabilidad que asume, diciendo que "no es un militante político, es un Presidente de la Nación".

"Cuando nosotros tomamos este crédito no había otra línea", agregó.

Ambas damnificadas coinciden en remarcar el desamparo que sufren ante la ausencia de ayuda estatal y recordaron que hace un año entregaron una nota al Poder Ejecutivo solicitando una audiencia, que al día de hoy no fue atendida.

"Solamente acá la política hace oídos sordos al reclamo de más de 100 mil familias que lo único que queremos es poder pagar", manifestó Gutiérrez.

Coeficiente Casa Propia: cómo funciona la fórmula que ajusta los créditos del Procrear II

En tanto, Figueroa indicó: "Quedamos en el limbo, en absoluta soledad y hay un silencio que ensordece por parte del Gobierno actual respecto al tema".

En la visión de Gutiérrez los bancos actúan fuertemente como agentes influyentes para que no se cambie la fórmula. "Está muy claro que entre la gente y los bancos, hoy son los bancos", señaló y apuntó al titular del Banco Central, Miguel Pesce: "Tiene mucho que ver. Él juega directamente para los bancos. Es uno de los grandes personajes que está en contra de darle solución a las familias que estamos pagando una hipoteca".

Las integrantes de Hipotecados UVA remarcaron que quieren que el tema sea atendido seriamente, "por fuera de la discusión chiquita de que porque fueron créditos creados por el Gobierno anterior no son tomados como parte de una solución posible en este", resaltó Figueroa.

Finalmente, Gutiérrez afirmó con preocupación que las autoridades "no están viendo que se va a venir una ola de desalojos y remates porque la gente no puede pagar y las familias no van a decir `ah, porque Macri me dio el crédito´, sino que van a decir `en el Gobierno de Alberto Fernández me remataron la casa ´".

Lucas Llach defendió los créditos hipotecarios UVA

El ex vicepresidente del Banco Central Lucas Llach defendió el lanzamiento de los créditos hipotecarios UVA y sostuvo que quienes tomaron este tipo de préstamos "hicieron un buen negocio, tuvieron una ganancia patrimonial".

Nueva escalada de conflicto con los tenedores de créditos UVA. Ahora, esperan una definición oficial.

Desde el comienzo dividió aguas entre quienes lo promovieron, porque permitía por primera vez el acceso a la vivienda propia después de mucho tiempo, de quienes lo criticaban y advertían del riego de que la actualización de la cuota estuviera atada a la inflación.

La SIGEN acusa a la gestión macrista del Banco Nación por el costoso programa de retiros

De los $14,05 iniciales con que nació la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) en marzo de 2016, por primera vez en su corta historia se ubica cerca de los $100, lo que implica un crecimiento de poco más del 600%.

Además afirmó que “las personas que compraron con UVA tuvieron una ganancia patrimonial. Son más ricos de lo que serían si no hubiesen tomado este crédito para comprarse la casa”.

También se dirigió al colectivo de hipotecados UVA pidiéndoles que hagan bien la cuenta y se pregunten francamente, “¿estarían mejor no habiendo pedido el préstamo a cómo están ahora que les sube la cuota como al inquilino le sube también el alquiler?”

“No veo que haya algún argumento para que, como sociedad, tengamos que subsidiar a los endeudados UVA y no tenemos que subsidiar a todos los inquilinos, que son muchísimos más y que también les sube el alquiler. Cuando encuentre un argumento para subsidiar a los propietarios pero no a los inquilinos, ahí me podrán convencer”, finalizó Lucas Llach.

SR / LR