Hoteleros celebran los $1500 millones de ayuda pero anticipan lenta recuperación del turismo

El Gobierno destinará casi $ 1.500 millones para mejorar la infraestructura turística y proteger el millón de empleos que tiene el sector en la Argentina en medio de la pandemia de coronavirus.

Los detalles trascendieron luego del encuentro que el presidente Alberto Fernández mantuvo anoche con empresarios del sector en la Residencia de Olivos. El Gobierno recordó que ya beneficia también al sector la decisión de congelar el precio de los alquileres y la imposibilidad de que sufran cortes de luz, gas y teléfono.

Por su parte, los empresarios hoteleros celebraron este martes 14 de abril el apoyo del Gobierno. "El presidente Alberto Fernández escuchó las necesidades de la hotelería y la gastronomía frente a esta situación particular de cierre de nuestros establecimientos por la cuarentena. Pudimos explicarle que cuándo la cuarentena concluya, nuestro sector, a diferencia de la industria, no se va a reactivar en forma inmediata, ya que depende de temas relacionados a la seguridad sanitaria y a la evolución de los mercados emisores", sostuvo la presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) Graciela Fresno. Pero también fue contudente con que no se puede esperar que todo mejore en un abrir y cerrar de ojos al estimar que el turismo interno "no se va a recuperar inmediatamente y mucho menos el regional o el de larga distancia".

Respecto a las medidas ya adoptadas apuntan a sostener el funcionamiento de las empresas, proteger los empleos y preparar la recuperación económica.

El turismo abarca más de 5.000 agencias y 17.000 hoteles, entre otras empresas y comercios en el país.

Entre las políticas implementadas se encuentran la postergación o reducción de hasta 95% del pago de las contribuciones patronales durante abril para empleadores que no superen los 60 contratados.

También la Asignación Compensatoria al Salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados, el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para compañías con más de 100 trabajadores, un sistema integral de prestaciones por desempleo y los préstamos a una tasa del 24% para que las PyMEs puedan pagar los sueldos de marzo.



A través del Fondo de Turismo (FonDeTur), se destinarán 30 millones de pesos para apoyar a emprendedores que desarrollen proyectos sostenibles que "favorezcan el empleo, el arraigo y el desarrollo humano en el territorio".

Además, a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el Presidente decidió que un porcentaje se destine a obras turísticas en todo el país. En ese marco se implementará el Plan "50 destinos", que ya cuenta con 1.400 millones de pesos para mejorar la infraestructura turística.

El turismo, un motor de crecimiento en peligro por el coronavirus

En otra medida para resguardar las fuentes laborales frente a la crisis, la cartera de Turismo y Deportes, a cargo de Matías Lammens, definió que hasta dos Agentes de Viaje podrán "compartir sus estructuras funcionales en un local por un año".

A su vez, la resolución 133/2020 extiende los plazos de todos los trámites que deben cumplir ante la Dirección de Agencias de Viajes hasta el miércoles 15 de abril, y señala que hasta el próximo 30 de abril podrán presentar la renovación correspondiente al fondo de garantía.

LR / NA