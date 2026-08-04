Índice Big Mac: el peso argentino está 19% sobrevaluado y el dólar teórico supera los $1.750

La actualización de julio del índice Big Mac volvió a poner bajo la lupa el valor del peso argentino. Según la medición elaborada por la revista británica The Economist, la moneda local se encuentra 19% sobrevaluada frente al dólar cuando el precio de la hamburguesa se ajusta por el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita de cada país.

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El relevamiento tomó para la Argentina un precio de $8.700 por unidad y un tipo de cambio de aproximadamente $1.473 por dólar. De esta manera, el Big Mac argentino quedó valuado en US$ 5,91, frente a los US$ 6,22 que cuesta el mismo producto en Estados Unidos.

Sin embargo, al incorporar las diferencias de ingresos entre los países, el resultado cambia. La versión ajustada del índice determinó que el peso está sobrevaluado en un 19%, lo que ubicó a la Argentina en el puesto 14 entre las monedas más apreciadas frente al dólar bajo ese criterio.

Aplicado mecánicamente al tipo de cambio utilizado en el relevamiento, ese desvío arrojaría una referencia teórica cercana a los $1.753 por dólar. No obstante, se trata de una estimación derivada del indicador y no de una proyección cambiaria ni de una recomendación sobre cuál debería ser el valor de la divisa.

Por qué el índice ofrece dos resultados diferentes

La particularidad de la última medición es que sus dos versiones presentan conclusiones opuestas sobre la Argentina.

En el índice tradicional, que solamente compara el precio de la hamburguesa convertido a dólares, el peso aparece 5% subvaluado. Esto ocurre porque el Big Mac cuesta US$5,91 en la Argentina, un valor inferior a los US$6,22 registrados en Estados Unidos.

Con esos precios, el tipo de cambio implícito del índice se ubica cerca de los $1.399 por dólar, por debajo de los $1.473 considerados por The Economist. Desde esta perspectiva, el dólar utilizado para convertir el precio argentino sería más caro que el que igualaría el valor de la hamburguesa en ambos países.

La medición ajustada por PBI per cápita, en cambio, considera que los productos y servicios suelen ser estructuralmente más baratos en las economías de menores ingresos debido, entre otras cuestiones, a las diferencias salariales y de costos internos.

Por eso, que la hamburguesa argentina cueste apenas 5% menos que la estadounidense resulta elevado en relación con la brecha de ingresos entre ambos países. Bajo esta metodología, la conclusión es que el peso continúa apreciado y que la Argentina mantiene precios altos en dólares para su nivel de desarrollo.

El peso dejó de encabezar el ranking

Aunque la moneda argentina permanece entre las más sobrevaluadas, su posición relativa mejoró respecto de comienzos de 2025, cuando había encabezado la clasificación ajustada por ingresos.

En enero de 2026, la Argentina había descendido al puesto 13 y, en la medición de julio, retrocedió otra posición hasta ubicarse en el lugar 14. La evolución muestra una reducción de la apreciación relativa, aunque el peso todavía aparece dentro del grupo de monedas más caras cuando se considera el poder adquisitivo de cada economía.

La corrección puede explicarse tanto por la evolución del tipo de cambio argentino como por las modificaciones en los precios, las monedas y los ingresos de los demás países incorporados al relevamiento.

Uruguay y Colombia lideran en América Latina

Dentro de la región, la mayor sobrevaluación ajustada correspondió a Uruguay, con un desvío de 77,4% frente al dólar. Le siguió Colombia, cuya moneda apareció sobrevaluada en 63,6%.

El peso mexicano registró una apreciación de 25,4%, mientras que Chile mostró una sobrevaluación de 6,1%. Perú quedó prácticamente alineado, con una diferencia positiva de apenas 0,5%, y Brasil presentó una subvaluación cercana al 6%.

En la medición sin ajustar, el Big Mac uruguayo fue uno de los más caros del mundo: alcanzó los US$8,94, frente a US$8 en Colombia, US$7 en Costa Rica y US$5,91 en la Argentina. Suiza encabezó el listado global, con un precio de US$9,04.

Qué mide el índice Big Mac

El índice fue creado por The Economist en 1986 como una forma sencilla de explicar la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Esa teoría sostiene que, a largo plazo, los tipos de cambio deberían tender a igualar el precio de bienes similares entre diferentes países.

La hamburguesa fue elegida porque se comercializa con características relativamente homogéneas en decenas de mercados y su precio incluye una combinación de costos locales, como salarios, alquileres, materias primas, impuestos y servicios.

De todos modos, el indicador tiene un carácter informal y no reemplaza a las estimaciones económicas tradicionales. Los precios también están condicionados por las estrategias comerciales de cada empresa, la competencia, los hábitos de consumo y las diferencias impositivas.

FN