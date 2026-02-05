Martín Simonetta: “El Big Mac en Argentina es el segundo más caro del mundo después del suizo”

La economía argentina volvió a quedar en el centro del debate global a partir de un indicador tan simple como contundente: el índice Big Mac. Según explicó Martín Simonetta, economista, este ranking elaborado por The Economist permite comparar precios entre países y medir, de forma aproximada, si una economía es cara o barata en dólares.

“El Big Mac en Argentina es el segundo más caro del mundo después del Big Mac suizo”, señaló a Canal E, y remarcó que ese dato “nos da una idea del costo argentino, del costo de producción en la Argentina”.

Para Simonetta, este fenómeno no puede analizarse de manera aislada. “Es un proceso complejo”, sostuvo, y vinculó el encarecimiento local con inflación, tipo de cambio y distorsiones estadísticas. “Si la inflación es un poco superior a la inflación del INDEC y los precios subieron distinto al dólar, eso afecta directamente a la empresa argentina”, explicó.

El costo argentino y la presión sobre las empresas

El economista describió la situación como una verdadera trampa para el sector productivo. “Es una especie de tenaza: por un lado tenemos que competir con el mundo y por el otro tenemos un costo alto en dólares”, afirmó. En ese escenario, la más perjudicada es la pyme. “En el medio de este sándwich está la empresa argentina, sobre todo la pyme tradicional, que no se va del país, puede cerrar, pero no se va”, advirtió.

Simonetta alertó que el actual perfil económico favorece solo a sectores muy específicos. “Tenemos que ver si esta economía permite que sobrevivan solo los sectores competitivos basados en materias primas, como el agro, la minería o la energía”, planteó.

Competitividad, impuestos y el riesgo de perder industria

El debate sobre competitividad también atraviesa a grandes compañías industriales. “Las licitaciones muestran el costo argentino implícito”, sostuvo Simonetta, al comparar la situación local con la competencia asiática. “Así como al textil o al productor de calzado le cuesta competir con China, esto también pasa en otros sectores”, remarcó.

Para el economista, abrir la economía sin reformas profundas es una combinación peligrosa. “Hay que ver la película completa del costo argentino y generar condiciones para que la empresa pueda competir”, afirmó. Y lanzó una advertencia clave: “Si muere una empresa, lo que cuesta que nazca otra es enorme”.

En ese sentido, subrayó la necesidad de aliviar la carga sobre el sector privado. “Hay que sacarle el pie de encima al productor, bajar el gasto público y los impuestos”, sostuvo. De lo contrario, el sistema empuja a la informalidad. “Por cada empleo formal hay uno informal, porque la informalidad termina siendo una forma de libertad para sobrevivir”, explicó.

Finalmente, Simonetta dejó una definición contundente sobre invertir en el país: “Invertir en la Argentina es como construir en un volcán”.