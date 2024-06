Inflación, desempleo y recesión: ¿Lo peor ya pasó?

Los indicadores económicos de esta primera mitad del año dan algunas señales de lo que podría pasar durante el segundo semestre. Después del 4,2% de inflación en mayo, algunas consultoras estiman que la de junio volverá a subir. En la octava revisión del programa en curso, el FMI proyectó una suba anual de precios del 140% y una caída en la actividad del 3,5% del PBI. Por otro lado, y teniendo en cuenta otras proyecciones, las pymes advierten que, debido a la caída en la actividad, el desempleo puede llegar a los dos dígitos.

“Esta es una recesión que llegó para quedarse”, explicó el economista Guido Lapa a PERFIL. La recuperación de puestos de trabajo dependerá de la famosa recuperación en forma de V y de un plan que, según Lapa, el Gobierno no tiene. “No hay ninguna política de recomposición de los ingresos, y particularmente de los ingresos populares, cuando el consumo representa el 70% del PBI. Si no hay una política de ingresos no hay consumo, si no hay consumo la recesión se convierte en depresión y eso está muy asociado también con el problema del empleo, porque las empresas, en la medida en que no consiguen vender, pueden aguantar por un tiempo, ver si finalmente la economía se acomoda, pero en la medida en que eso no ocurre lo que les sigue son necesariamente los despidos”, agregó.

“Lejos del rebote en V nos encontramos todavía en el piso de una L que creo que tiene para rato”, detalló el economista. “Y veremos cuando venga qué forma termina tomando la recuperación, pero sobre todo veremos también cómo se distribuyen los frutos de esa recuperación. En la economía que plantea Milei en la ley Bases vamos a ver una distribución mucho más regresiva del ingreso”.

Desde el punto de vista del índice de precios, Lapa estima que se llegó a un piso en mayo. “Creo que la inflación se va a estabilizar en el orden del 5 o 6% mensual. Es un número bastante alto, solamente es bajo si lo comparamos con el desastre que vivimos recientemente y con los números de diciembre, pero para cualquier país del mundo tener un 5% de inflación mensual es muchísimo”, concluyó.

La consultora de Orlando Ferreres estima que la inflación de junio será más alta que la de mayo. “En junio aumentaron bastante los precios pisados de electricidad y gas. Esto puede implicar 1,5 puntos sobre el índice de mayo”, explicó el economista a este medio. En concordancia con el FMI, la consultora estima una inflación cercana al 135% para 2024.

La consultora C&T también proyecta un mayor número para junio. “Estamos viendo que la inflación puede llegar a ser un poco más alta que la de mayo, pero falta ver cómo va a cerrar el mes, porque la realidad es que el aumento de los servicios públicos tendió a elevar la inflación en el arranque, pero después hubo bastante tranquilidad en el resto de los rubros, con muchos que estamos viendo que incluso siguen presentando bajas en los precios”, afirmó Camilo Tiscornia. “En cuanto a las proyecciones del FMI para el año, nosotros estamos un poco abajo de eso, porque creemos que la inflación puede seguir bajando, sobre todo si el Gobierno defiende su política del 2% mensual en el tipo de cambio oficial”, concluyó.

“En cuanto a la inflación me parece que depende casi exclusivamente de los dólares: si es necesario hacer una devaluación o si hay expectativa devaluatoria”, agregó la economista Laura Testa a PERFIL. “Por ahora pareciera que el Gobierno puede sostener este nivel de dólares, pero hay que ver qué pasa en lo que queda de este mes y el mes de julio, por dos variables principales: la primera, si el campo efectivamente liquida los dólares que faltan de la cosecha o no. Y en segundo lugar porque están en una negociación con el FMI, precisamente discutiendo el precio de la moneda”.

“Nadie se pondría una empresa si piensa que del otro lado no va a tener un público que consuma”

Con respecto al desempleo y el nivel de actividad, Testa no es tan optimista. “El Gobierno cree que el aumento en la actividad económica tiene que ver con los costos: si a los empleadores o a los dueños de una fábrica le bajan los costos de producción, van a producir más”, detalló. “Yo pienso que sí, que lógicamente hay algo de los costos que incide, pero que la actividad económica sobre todo responde al consumo. Por lo cual, si el consumo está completamente deprimido y casi nadie puede consumir, el empresario, más que estar pensando en su estructura de costos, está pensando en quién va a comprar. Nadie en su sano juicio se pondría una empresa si piensa que del otro lado no va a tener un público que consuma”.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas pymes retrocedieron un 7,3% con respecto a mayo de 2023, y acumulan una caída del 16,2% en los primeros cinco meses del año. El rubro farmacia fue uno de los que más cayó en este periodo: un 20,3%.

Las negociaciones con el Fondo Monetario también tendrán incidencia en los números del segundo semestre. “Hay amplios consensos de que la inflación dejó de subir. De hecho, los datos del FMI dan cuenta de una baja respecto a la séptima revisión, pero si uno los proyecta para el resto del año te da básicamente un 5% mensual”, afirmó Hernán Letcher. “Acá se presentan varios problemas porque, de hecho, el propio Fondo le pide al Gobierno una tasa de interés positiva, incluso la de referencia, lo cual implicaría, en términos de actividad, dificultades adicionales para la recuperación. Ya está claro que recuperación en V no hay, pero pensando hacia adelante aparece como incluso más difícil”, explicó Letcher.

“El propio Fondo anticipa que es probable que se estire o que se postergue la recuperación del salario y de la actividad. Y yo estimo que efectivamente va a suceder eso”, agregó. “En materia de desempleo probablemente lleguemos a orillar el 10%”.

Según el Centro de Economía Política Argentina que el economista dirige, se perdieron alrededor de 150 mil empleos privados registrados en lo que va de 2024. “Me parece que es el preludio a un escenario más complejo, porque a la par de estos despidos has tenido muchas suspensiones y adelanto de vacaciones”, sintetizó.