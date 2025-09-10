Ingresos Brutos en billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires: qué operaciones no tendrán retenciones

Desde el 1° de octubre, las billeteras virtuales serán Agentes de Recaudación de Ingresos Brutos (IIBB), igual que los bancos en la provincia de Buenos Aires.

La medida solo aplica a contribuyentes registrados, es decir que no habrá retenciones para quienes no estén inscriptos en IIBB, informaron desde la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

“El objetivo es ordenar el sistema y garantizar equidad: hasta ahora un contribuyente que operaba con un banco tenía retenciones, pero el que usaba billeteras no. Ahora todos van a tener el mismo tratamiento, como ya ocurre en otras 19 provincias del país”, señalaron desde la Agencia.

Retención de Ingresos Brutos en operaciones con billeteras virtuales, bajo la lupa de tributaristas

Cómo se calcula la retención

Para asignar las alícuotas de recaudación se utilizará un padrón que contendrá los datos del contribuyente y una letra que identificará la alícuota de retención aplicable, que tendrá porcentajes de 0,01% hasta 5% y el monto retenido se transfiere luego a la administración tributaria como anticipo del impuesto.

Quiénes están exceptuados de retenciones de IIBB en billeteras virtuales