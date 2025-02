Javier Milei explicó cómo echó al titular de la ANSES: "Voló por los aires"

"Voló por aires" fue la expresión que utilizó el presidente Javier Milei para explicar el motivo de pedido de renuncia al director de la ANSES, Mariano de los Heros, quien había anunciado que el gobierno estaba trabajando en una reforma previsional.

"Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda política y no entender la secuencialidad de las reformas", expresó el presidente en relación declaraciones a Radio Rivadavia.

Esta mañana, Milei había expresado que no estaba en carpeta una reforma previsional que incluiría una suba en la edad jubilatoria, como había adelantado de los Heros.

"No puede pensarse (una reforma previsional) si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal. ¿Cómo voy a estar hablando de la reforma previsional, si ni siquiera pude poner en caja el mercado laboral porque tengo el 40% de la mano de obra, en el segmento informal? Es un disparate", comentó.

"Si yo me pase toda la campaña hablando la secuencialidad de las reformas, cómo se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas. Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, que es lo que correspondía", puntualizó Milei.

Cómo era la reforma previsional que proponía Mariano de los Heros

De los Heros había señalado que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año”. Actualmente, con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años.

No obstante, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a esos trabajadores del sector privado a jubilarse si reúnen esos dos requisitos porque pueden optar por trabajar hasta los 70 años.

Además, ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros había sostenido que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y volvió a la carga con la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

Tras la desmentida de Milei sobre este proyecto, la minstra de Capital Humano, Sandra Pettovello, comunicó que "en el día de hoy, se solicitó la renuncia del titular de ANSES, Dr. Mariano de los Heros. Asumirá el cargo de director ejecutivo Fernando Bearzi, quien hasta la fecha se desempeñaba como subdirector", escribió minutos después en la misma red social".



