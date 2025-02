El terror se apodera de LLA: alerta máxima entre funcionarios y legisladores por la “guillotina” del Presidente y Karina

La nueva fase de la batalla cultural que el Presidente Javier Milei y su hermana Karina ingresó en un terrero que puede resultar impredecible. La “guillotina” asoma en el horizonte de La Libertad Avanza, según se encargó de remarcar el propio presidente en una entrevista que concedió en el canal América.

En ese ámbito, consultado sobre la expulsión de Ramiro Marra, Milei sostuvo que “estuvo sistemáticamente desconectado de lo que hizo LLA en la Ciudad. Y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, que es en contra de la filosofía que nosotros postulamos, lo ejecutaron. Porque nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera”.

Y agregó, haciendo referencia a su hermana Karina: “Dicen que tiene una guillotina. Bueno, sí. Tiene una guillotina. Usted hace algo en contra de los parámetros que nosotros defendemos... guillotina”.

Un par de horas después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció a través de la red social X, que Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía Domingo Cavallo había sido echada de su cargo de la Embajada argentina ante la OEA. La decisión se conoció tras las durísimas críticas que viene planteando el exministro a la política económica. En la misma entrevista por América, Milei había calificado a Cavallo de “impresentable”.

Para completar su “día de furia”, el Presidente echó al titular de la Anses, Mariano de los Heros, por anunciar una reforma previsional. De los Heros habló el jueves pasado en una entrevista en TN de una reforma que incluiría una suba de la edad para jubilarse, pero el Presidente lo desmintió de manera tajante en la nota en A24.

No sabe/no contesta

En el mundillo libertario la mayoría no sale de su asombro por las decisiones que vienen tomando los hermanos Milei, aunque, como es de esperarse, nadie se va a expresar públicamente. La “guillotina” sobrevuela para todos y nadie está dispuesto a quedarse sin cargo. La dirigencia de Córdoba no es la excepción. Algunos, apenas se animan a decir que “las decisiones las toma Javier y el que no está de acuerdo se tiene que ir”.

Sin embargo, los que aceptan el diálogo en off aseguran que “más allá de que todos conocemos las formas de Javier”, sorprendió los términos que utilizó el Presidente para hablar de los “despedidos”. De Marra, dijo que lo “ejecutaron” y a De los Heros lo calificó de “funcionario de segunda línea que no puede imponer temas de agenda que le corresponden al gobierno nacional”.

En el caso de Cavallo, la secuencia de su expulsión fue la misma que sufrió en carne propia Osvaldo Giordano, ex titular de Anses y hoy al frente del Ieral de Fundación Mediterránea. Giordano fue eyectado de su cargo en plena discusión por la ley Bases, después de que su pareja, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de algunos artículos puntuales.

En el caso de Cavallo, Milei dijo que Sonia escribió con su papá (Cavallo) y el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, no se puede estar en la misa y la procesión. O se está de un lado o se está del otro”.