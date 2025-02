La “rebelión” de los productores contra la Mesa de Enlace de Córdoba

El “impuestazo” de la gestión Llaryora hizo estallar la paciencia entre los productores. Los ánimos ya venían caldeados con el accionar de la Mesa de Enlace provincial que “negocia todo con el gobierno”, mientras sigue el “descontento” de las bases, advirtió un dirigente político que conoce la realidad del campo como pocos.

El político del interior cordobés del palo opositor ya venía comentando a propios y extraños del malhumor de las bases con la “conspicua” dirigencia ruralista que se muestra muy cercana al gobierno peronista.

La convocatoria de la Rural de Río Cuarto no hizo otra cosa que confirmar su descripción del tenor de los reclamos que, desde hace tiempo, existen sin respuesta en el sector. El malestar también se escucha en la zona de Marcos Juárez. El “impuestazo” del Inmobiliario Rural 2025 fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia.

La entidad del sur provincial convocó a los productores agropecuarios a una asamblea para el lunes a las 18 en su sede. Lo llamativo de la convocatoria es que incluyó al propio gobernador. Lo invitó a Martín Llaryora a participar de la misma “para que pueda conocer, en primera persona, el descontento generalizado que existe y, sobre todo, las causas de ese descontento”, se dijo desde la Rural de Río Cuarto.

El terror se apoderó de LLA

La forma en la que el gobierno de Javier MIlei despidió a Diana Mondino encendió las primeras luces de alerta. “Diana no se lo merecía”, dijeron por entonces algunas voces libertarias en estricto off the récord para evitar que la furia de los hermanos Milei recayera en más integrantes del partido.

Sin embargo, la expulsión del partido de Ramiro Marra (uno de los funcionarios del espacio) terminó de confirmar que Javier Milei y Karina “van por todo. Adentro y afuera del partido”. De hecho, en una entrevista en América, el Presidente no tuvo empacho en decir que “a Marra lo ejecutamos”.

“Ramiro vino haciendo cosas en CABA totalmente distinto a lo que venía haciendo La Libertad Avanza y lo ejecutamos, si mi hermana tiene la guillotina…”

Cruce picante

En el tramo más caliente de la sesión ordinaria del miércoles pasado en la Unicameral, la primera del año, se reeditó el cruce entre el jefe del bloque oficialista Miguel Siciliano y la espada radical Matías Gvozdenovich.

En su crítica a la oposición cambiemista por obstruir el debate sobre la instrucción a senadores y el pedido a diputados nacionales para eliminar las PASO, alineándose así a la iniciativa de la Casa Rosada, Siciliano descargó artillería pesada contra Luis Juez y Rodrigo de Loredo atribuyéndoles un “doble discurso” ya que sus legisladores “votaron en contra de lo que dicen”.

En momento a pura tensión, Gvozdenovich le salió al cruce. Fuera de micrófono, el radical le espetó al peronista: “Hablen de Córdoba”, al reclamarle por no habilitar el debate por el “impuestazo” provincial. “Las PASO la resolverán en Buenos Aires. Pero acá le están robando la plata a los vecinos. #Impuestazo”, compartió en un mensaje en redes.

En tanto, el juecista Walter Nostrala también disparó su contragolpe a viva voz. “Quédese tranquilo, el senador Juez no necesita que lo instruyan a la hora de votar por Córdoba”, se le escuchó decir al opositor duro. Luego, en un momento de áspero diálogo de pasillo, Siciliano y Nostrala reeditaron el cruce. Según se comentó, ambos insistieron con sus argumentos.