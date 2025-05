Tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza en CABA, el presidente Javier Milei brindó detalles sobre las medidas para estimular el uso de los "dólares del colchón", consideró que serán "revolucionarias" y explicó por qué tomaron la decisión de postergar el anuncio oficial de forma indefinida.

En primer lugar, el jefe de Estado calculó que el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina asciende a US$ 600.000 y estimó que los argentinos cuentan con un stock de entre US$ 200.000 millones y los US$ 400.000 millones fuera del circuito legal.

Qué dijo Javier Milei sobre los dólares debajo del colchón

"Eso implica una inyección de fondos en la economía que podría generar una aceleración enorme de la tasa de crecimiento. Ese premio, por más grande que sea, no justifica cualquier movimiento. Nosotros tenemos que chequear todas las instancias y estar seguros que esto va a funcionar. Por eso no salió (la semana pasada)", expresó en diálogo con el periodista Antonio Laje en la señal A24.

Siguiendo esa línea argumental, Milei sostuvo que en términos electorales, hubiera sido un "golazo" comunicar la iniciativa antes de los comicios legislativos que terminaron con la victoria de Manuel Adorni con el 30,13% de los votos y la derrota del peronismo y el Pro.

"Pero por rascar más votos, no voy a arriesgar que la medida nos pueda generar algún tipo de problema. La medida tiene que tener una característica que pueda hacerla irreversible", reconoció el mandatario. Estas declaraciones se alinean con lo señalado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había asegurado que los pormenores todavía no estaban listos.

Las usinas libertarias todavía afinan los detalles del andamiaje legal y técnico del "blanqueo permanente". El Ministerio de Economía trabaja junto al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para que los contribuyentes puedan usar sus divisas no declaradas sin penalización.

La mirada de Milei sobre los dólares debajo del colchón

Bajo la perspectiva presidencial, los billetes verdes que están fuera del sistema responden a contribuyentes que "pudieron eludir el impuesto inflacionario". "Las características del impuesto inflacionario han sido devastadoras y, como consecuencia de ello, los argentinos pasan aún dinero en blanco al sector informal para poder escapar de las garras del Estado", juzgó.

Y continuó: "Si una persona presa en Cuba logra escaparse y llegar a Miami, ¿usted lo va a moler a palos porque escapó del régimen castrista cubano? Esas personas que tienen dinero en el colchón no son delincuentes. Son personas que lograron escapar de los liberticidas de la política".

Al ser consultado sobre qué ocurrirá con los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), una herramienta que utiliza la UIF para investigar y detectar actividades vinculadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo, el líder de La Libertad Avanza fue contundente: "Me parece un horror".

"Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada. Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde los sacó. Si hubo un robo, se combate el robo. No se genera una distorsión económica para combatir un delito", reflexionó.

Por último, Javier Milei definió la batería de medidas como "un blanqueo pero sin pago de impuestos". "No tiene fines recaudatorios sino de liberar; que la gente pueda ser libre de usar el dinero que no podía usar porque los delincuentes de los políticos los querían perseguir hasta por debajo de la cama", concluyó.

MFN