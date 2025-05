Este lunes 19 de mayo, los bonos soberanos en dólares de tramo largo suben hasta 0,6%, en contraste con lo que sucede con sus pares regionales que se están viendo afectados por el mal día que registra la deuda estadounidense luego de la baja de calificación que le imprimió Moody's. En el caso de los títulos argentinos, la victoria de La Libertad Avanza en Capital Federal parece estar empujando un mejor desempeño.

En la mirada de Leo Anzalone, director del CEPEC, "No hay dudas el mercado se tomó a bien que el espacio político más friendly ganara. No solo ganó, sino que fue contundente y para aquellos jugadores importantes, lo de ayer es un espaldarazo para la elección que importa, que es la de octubre, porque las grandes reformas no se hacen en la Legislatura, sino en el Congreso", indicó el analista.

Con esta mejora de los títulos, el mercado aspira a que haya también una corrección en el riesgo país que se sitúa en 651 puntos básicos.

En cuanto al tipo de cambio, el dólar oficial opera en $1160, el MEP en $1155.12 y el CCL en $1178.82.

El mercado estaba expectante tras el triunfo del oficialismo en las elecciones de la Ciudad, y los primeros datos del mercado se leen más que positivos por los analistas.

Para tener algunas consideraciones del panorama actual, en lo que va de mayo, el índice Merval ya subió 12% , pero el mercado estima que habría margen para avanzar aún más.

En tanto, en Nueva York, los ADR de empresas argentinas acumulan ganancias del 24% y algunos optimistas pronostican una baja del riesgo país en las próximas semanas.

Al clima positivo también se suma la mejora del clima internacional por las negociaciones entre Estados Unidos y China por los aranceles al comercio exterior.

¿Un cambio de época en Estados Unidos?

En cuanto a lo que está pasando en los Estados Unidos, Wall Street muestra número negativos este lunes empujado por la rebaja de su calificación crediticia.

Y es que Moody's rebajó la calificación de Estados Unidos a AA1 por el aumento sostenido del déficit fiscal y la deuda pública. Por primera vez desde 1917, el país ya no cuenta con la nota máxima de ninguna de las tres principales agencias.

El Lic. Gastón Lentini nos aportó algunas ideas sobre lo que está pasando con la deuda norteamericana y hasta hizo una recomendación para los inversores.

La semana pasada la calificación de deuda de los bonos de Estados Unidos fue reducida. Eso significa que se considera objetivamente a los bonos americanos más arriesgados que antes, u eso es consecuencia del enorme déficit que está teniendo Estados Unidos. Lo que vemos como verde son las tasas. Lo que está subiendo es lo que paga un bono del tesoro americano, pero la contrapartida de eso es que bajan los precios. Esto significa, en resumen, que Estados Unidos se considera más arriesgado que antes y en consecuencia sus bonos tienen que rendir más", explicó el analista de mercados financieros.

A pesar de la suba “gradual” que prevé Moody’s, Argentina recién volvería a los mercados en 2026

Además, explicó que, en consecuencia, el país que hoy gobierna Donald Trump tiene más de siete puntos de déficit y va a tener que renovar su deuda o emitir nueva deuda a una tasa más elevada porque ahora sus bonos se consideran más arriesgados.

Según su análisis, eso implica que "están en una situación similar a la que estaba Argentina hace unos años, donde hay déficit, eso hace que sus bonos tengan menos posibilidad de pago, y que las tasas de sus bonos rindan más, pero que deban endeudarse a tasas más altas, y que el país se vea obligado a corregir el déficit. Y es eso lo que está proponiendo Donald Trump en este momento al Congreso buscando implementar un plan de reducción de gastos, ni más ni menos, porque así como están en el largo plazo no van a poder seguir adelante", explicó el analista financiero.

Finalmente, recomendó: "Después de esta corrección tan rápida que tuvo cuando inició la guerra comercial, volvió a recuperarse y en consecuencia a quedar tan, entre comillas, caro como estaba a principio de año. Con esto lo que quiero decir es que sugeriría suma prudencia para todos los inversores que estén involucrados o interesados en invertir en renta variable".

