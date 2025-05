La Libertad Avanza rompió con la hegemonía del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y este lunes los mercados estarán de festejo. Así coinciden analistas consultados por PERFIL a tan sólo horas de conocerse los resultados que cambiarán la composición de la Legislatura, pero que tuvo campañas nacionalizadas, con foco en los meses que quedan de comicios. Pero más allá de los resultados, en la City porteña miran el largo plazo y no está todo dicho: inversionistas piden ver señales de consenso, clave para la sostenibilidad del plan económico.

Si bien se espera un día de alzas en bonos y acciones y estabilidad en el dólar, no hay indicios de grandes sobresaltos. La razón es que días antes de las urnas porteñas, los agentes de la City actuaron en base a encuestas que daban al vocero presidencial Manuel Adorni como ganador; como también al candidato de Es Ahora Buenos Aires, Leandro Santoro, por bajo margen. Nadie en el microcentro porteño esperaba una buena performance del PRO.

La lectura nacional de la elección porteña

Pese a que la elección fue local, la lectura fue nacional. “Todo positivo. Al mercado le gusta que los votos del PRO vayan para Adorni. Confían mucho más en LLA porque va a ser mucho más firme en mantener el rumbo”, explicó el director de Adcap Grupo Financiero, Javier Timerman, a este medio.

La derrota de UxP: la trampa de las encuestas y la nacionalización de una elección porteña

“Las encuestas sobre el final de la campaña reflejaron satisfactoriamente el resultado final. Adorni terminó imponiéndose como la lista ganadora —a pesar de la fragmentación—, por una diferencia lógica respecto a Santoro (que no se diferenció del porcentaje histórico del peronismo en CABA) y de esta manera queda claro que la estrategia de nacionalizar la elección fue un acierto por parte del Gobierno. La lectura del mercado va a ir por ese lado, lo cual plantea un escenario relativamente positivo”, explicó a este medio el titular de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), Pedro Siaba Serrate.

El titular de EpyCA, Martín Kalos, advirtió que es “una noticia que cae positiva en mercados, porque en CABA no se da un crecimiento del peronismo, y los partidos de conservadores en conjunto siguen sumando más de la mitad de los votos de todo el territorio”. Para el especialista, el escenario que veían en las mesas de dinero se parecía más al de un Adorni duplicando los votos de la candidata Silvia Lospenatto y “no estaba en precios”. Sobre la baja participación, la menor en 28 años, consideró que no “influirá en el ánimo del mercado”. “Es un problema a mediano plazo, mañana al mercado no le va a importar”, indicó.

Un ojo en la posible alianza del PRO y LLA en Buenos Aires

Por ahora, en el microcentro porteño esquivan la situación de las reservas internacionales, aún por debajo del objetivo a rendir frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) o la competitividad del dólar. En cambio, lo más importante es si el Gobierno de Javier Milei va a poder pasar por un nuevo Congreso las reformas estructurales, como la laboral y previsional, ambas prometidas por la administración libertaria.

“Tabula rasa”: Manuel Adorni abrió el mercado de pases a La Libertad Avanza

“Serán muy relevantes las señales de las próximas semanas tras el deterioro de la relación entre el PRO y LLA... clave que los partidos pro-reformas vuelvan a juntarse para los distritos clave en donde deben ir juntos. Esa agenda es muy relevante para la sostenibilidad del plan económica”, señaló Siaba Serrate. Es decir: los agentes del mercado mirarán con atención si hay alianza electoral en la provincia de Buenos Aires y para las bancas del Congreso Nacional.

El viernes los bonos soberanos Ley Nueva York cerraron en baja, con Bonares y Globales de mediano plazo entre USD 65 Y USD 78. El Merval tuvo un alza del 0,9% tras una jornada mixta con la particular caída de Globant del 23% tras la presentación de su balance en Wall Street. El dólar minorista estaba en $1.160 luego de subir al filo del fin de semana $10, luego de mantenerse durante las anteriores cuatro ruedas estable en $1.150, lo que indicó la típica cobertura en moneda dura previa a las urnas, aunque con baja intensidad.

AM/ML