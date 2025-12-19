Jorge Macri y Luis Caputo buscan resolver la millonaria deuda por la coparticipación porteña

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvo un encuentro clave con el Ministro de Economía, Luis Caputo. La reunión tuvo como eje central la normalización de los fondos de coparticipación que corresponden constitucionalmente a la Capital.

Durante la charla, Macri exigió que se regularicen los giros de recursos hacia la Ciudad. Se estima que la deuda acumulada asciende a los 370.000 millones de pesos, una cifra vital para el funcionamiento operativo de la Ciudad.

En un comunicado, la Ciudad dijo que Macri destacó la predisposición del equipo económico nacional para dialogar. Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de establecer un esquema técnico que permita destrabar los pagos que se encuentran hoy bajo disputa legal.

Hubo avances significativos en la mesa de trabajo, aunque las negociaciones continuarán. La intención de Macri es cerrar un acuerdo definitivo que devuelva la previsibilidad financiera necesaria para sostener el plan de obras vigente.

Reunión de Macri y Caputo: negociación por la coparticipación y fondos públicos

El objetivo concreto de la reunión entre Macri y Caputo es normalizar las transferencias diarias para evitar mayores desfasajes presupuestarios en las cuentas públicas de la Ciudad. La administración porteña calificó el clima de la reunión como positivo.

Jorge Macri enfatizó que este proceso busca ordenar el desorden financiero del pasado. Según el Jefe de Gobierno, la actual situación es consecuencia directa de las medidas tomadas por la gestión anterior de Alberto Fernández en la materia.

El conflicto heredado ha generado una tensión constante entre la Nación y la Ciudad. Por ello, la voluntad de Caputo de revisar los números representa un cambio de postura que el gobierno porteño valora para encauzar una solución técnica.

Los equipos económicos de ambas jurisdicciones trabajarán de manera coordinada en los próximos días. Se espera que se defina un cronograma de pagos que permita cancelar la deuda acumulada de 370.000 millones de pesos de forma escalonada.

Regularización de deuda y transferencias del Tesoro

El Jefe de Gobierno porteño remarcó que defenderá los recursos de los ciudadanos porteños. Pero a pesar de los progresos, el reclamo administrativo sigue firme hasta que se efectivicen los giros.

La Ciudad de Buenos Aires requiere de estos flujos constantes para cumplir con sus compromisos y mantener la autonomía financiera debida.

La reunión marca el inicio de una etapa de mayor entendimiento institucional entre Nación y Ciudad. Luis Caputo y Jorge Macri acordaron mantener canales abiertos para supervisar el cumplimiento de los acuerdos que se firmen próximamente.

Finalmente, el gobierno porteño espera que la normalización de los fondos sea definitiva.

ds