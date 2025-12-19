viernes 19 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Tipo de cambio

A cuánto cerró el real blue hoy, viernes 19 de diciembre

El real blue cerró este jueves 18 de diciembre con valores dispares en el mercado informal, en una jornada marcada por la brecha cambiaria y la volatilidad financiera.

real Brasil
Real Brasil | Pixabay

El real blue hoy, viernes 19 de diciembre, en el mercado informal cerró a $283,75 para la compra y $272,75 para la venta.

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el real oficial, hoy viernes 19 de diciembre, cerró en $259,00 para la venta y $274,00 para la compra.

A su vez, el real tarjeta, que es el utilizado para compras en el exterior, tiene un valor de referencia de $259,00 para la venta, mientras que la compra es de $356,20.

Fernando Camusso: “Después de la recalibración de las bandas, hemos visto en los activos una vuelta a valores más razonables”

Es la moneda de curso legal de Brasil desde 1994. En la actualidad, es la divisa más fuerte de América Latina y la 20° moneda más intercambiada en todo el mundo.

Así quedó el precio del real este martes 16 de diciembre
A cuánto cerró el real blue hoy, viernes 19 de diciembre

El símbolo del real brasileño es R$ y cuenta con los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales. En cuanto a monedas, abarcan desde los: 5, 10, 25, 50 centavos y de un real. Anteriormente, en 1942, circuló una primera versión del real que fue reemplazada por el cruzeiro.

Desaceleró el aumento del precio de los alimentos y bebidas tras 10 semanas de suba

A cuánto cerró el dólar y euro blue hoy, viernes 19 de diciembre

En el mercado paralelo, el dólar blue hoy, viernes 19 de diciembre a $1.465,00 para la compra y $1.485,00 para la venta.

Según la pizarra del BNA, el dólar oficial este viernes 19 de diciembre cerró $1.425,00​ para la compra y $1.475,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy viernes 19 de diciembre

Por su parte, el euro blue hoy, viernes 19 de diciembre cerró a $1.772,75 para la compra y $1.803,75 para venta, respectivamente. Mientras que el euro oficial cerró a $1.650 para la compra y a $1.750 para la venta.

También te puede interesar
En esta Nota